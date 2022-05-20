樂悠咭｜八達通7月推新服務轉移消費券紀錄　6張圖解清重要事項

【樂悠咭申請/樂悠咭申請表格派發地點/樂悠咭申請時間表/八達通樂悠咭/八達通樂悠咭消費券】八達通卡有限公司今日（20日）就65歲或以上合資格人士，分階段申請「樂悠咭」一事，宣布將於7月提供新服務，屆時可透過八達通服務站將現有八達通內的消費券登記紀錄、金額及其他八達通服務轉移至「樂悠咭」，詳情於稍後公布。



八達通又提醒，市民毋須急於更改消費券計劃登記紀錄至「樂悠咭」，可繼續沿用已登記消費券的八達通卡，領取及使用消費券兼享用二元乘車優惠。 【附申請表派發地點及時間表】



八達通7月提供新服務，屆時可透過服務站將現有八達通內的消費券登記紀錄、金額及其他八達通服務轉移至「樂悠咭」。

樂悠咭網頁

樂悠咭申請表

樂悠咭實體申請表派發地點

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可繼續沿用已登記的八達通卡領取第二階段消費券

八達通公司稱，將於7月提供新服務，當市民已領取完第一階段5,000元消費券，以及於消費券第二階段的登記期結束後，可選擇將消費券登記紀錄、金額及其他八達通服務，於八達通服務站從現有八達通卡轉移至「樂悠咭」，詳情會於稍後公布。

▼八達通公司樂悠咭申請6幅解圖▼



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八達通又提醒，市民可繼續沿用已登記的八達通卡領取第二階段的消費券，毋須再次登記，亦毋須急於更改消費券計劃登記紀錄至「樂悠咭」，兼享用二元乘車優惠。 至於現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用二元優惠，無須申請「樂悠咭」。

540個申請表派發地點

八達通續指，申請人可透過「八達通 App」手機應用程式或郵寄表格(免郵費)遞交申請，由6月1日起，申請表派發地點將由超過330個大幅提升至超過 540個，除港鐵客務中心（馬場站除外）、民政事務處民政諮詢中心、運輸署牌照事務處及政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心和長者活動中心外，新增在香港房屋委員會轄下屋邨辦事處及香港房屋協會轄下屋邨派發。

申請人無需繳付任何申請費用。（樂悠咭網頁截圖）

取消現有不記名長者八達通卡安排將另行公布

政府早前宣布，將會由今年6月1日起至明年10月底，接受65歲或以上合資格香港居民按指定日期分階段申請「樂悠咭」。八達通公司稱，有關取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用二元優惠的安排，政府會視乎申領情況的進度另行公布。