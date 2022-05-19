首期消費券僅15%流入飲食業遜去年　黃家和：疫下食肆轉型縮規模

疫情襲港近兩年半，飲食業界首當其衝，餐飲聯業慈善基金今日（19日）發表研究報告指，疫情下食肆「大洗牌」，年輕人投資的小型食肆和咖啡店等，大型酒家等亦「拆細」，轉型為中小型酒樓，以應對限聚令的衝擊。研究又發現，飲食業就業人口較疫前大跌逾15%，需要投資新科技才能解決人手不足的問題，促請政府提供支援。



餐飲聯業協會會長黃家和又指，今年首期派發的5,000元消費券，僅令業界有多15%收益，較去年大跌一半，相信市民將消費券花費在日常必須品上。



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餐飲聯業慈善基金聯同中文大學（行政人員工商管理）舊生會進行《2022邁向餐飲業新常態》研究。研究在去年7月至10月進行，收隻了657份消費者和506份營運者和業界從業員問卷。

研究分為三個範疇，在市場方面，調查顯示，消費者對餐飲衞生要求變得更嚴嘅苛，惟他們對食肆環境、員工和外送人員衞生的滿意度均只得15%左右。

在營運方面，餐飲勞動力持續流失，去年第三季的就業人數跌至21.75萬，較2018年市道暢旺時大跌15.6%，同期的餐飲機構單位數目亦下跌5.15%，惟跌幅遠低於就業人口，顯示該業界的就業人口不易回復至正常水平。

餐飲聯業慈善基金表示《2022邁向餐飲業新常態》研究。（林穎嫺攝）

研究認為，餐飲業動勞人口流失的其他一個原因，是薪酬福利落後其他行業。截止去年9月，酒樓或餐館接待員平均月薪為16,875元，與司機（18,793元）和建造業（20,000元）有至少2,000元差距。81%受訪營運者同意引入科技應對人手短缺的問題，惟他們卻對大額投資卻步，並認為政府欠缺支援。

餐飲聯業協會會長黃家和指，最新數據顯示，餐飲業勞動人口已跌穿20萬大關，失業率升至11%，較2月的數字再挫近3%。他又提到，業界去年營業客只得約920億元，較2018年的近1,200億元大跌約兩成，今年首季的營業額更只得150億元，促請政府在收緊防疫措施時，應平衡各行各業的影響。

研究亦發現疫情下出現新營運模式，包括零售化、電商化、微小化和全時段。建議政府協助推動餐飲業全面革新，包括推出「智慧餐飲」專屬發展基金。

至於食肆的營業模式的改變，黃家和提到，疫情下不少餐廳減少規模，新晉食肆亦是以小餐廳、咖啡店、特色餐飲為主，投資者亦是年輕人，大型的食肆，如一兩萬呎的酒家疫情下無法做婚宴，已捱不住，無奈結業，部份大型食肆捲土重來便將食肆「拆細」，規模大幅削減至兩三千呎，他憂慮仍然苦苦堅持的大型食肆日後再無力經營。

香港餐飲聯業協會主席謝寶達稱，疫情下不少食肆轉型做外賣，令業界要投資在科技和依賴外賣平台，惟外賣生意競爭白熱化，他有份創辦的「鴻福堂」則要由無座位堂食，反轉型做涼茶咖啡店，增設座位才能加強競爭力，形容食肆轉型是疫後新常態。

餐飲聯業慈善基金今日（19日）發表餐飲業界發展的研究報告，發現餐飲業就業人口較疫情前急挫15.6%，遠高於餐飲機構單位的跌幅。（林穎嫺攝）

黃家和又提到，今年首期消費券上月發放後，僅15%流向飲食業界，較去年的三成減少一半，他認為即使在放寬堂食限制下，食肆在第二期消防券亦只能享受總額的25%，估計市民主攻日常用品，而非額外開支，但他仍希望政府可在換屆前推出第二期消費券，幫助食肆復甦。

至於對於飲食業界的前景，他認為第三階段社交距離措施放寬後，食肆生意額已回復至疫情前的85%，預料全年生意額可貼近1,000億元，將會是爆疫以來的高峰。

黃家和又提到，今年首期消費券上月發放後，僅15%流向飲食業界，較去年的三成減少一半，他認為即使在放寬堂食限制下，食肆在第二期消防券亦只能享受總額的25%，估計市民主攻日常用品，而非額外開支，但他仍希望政府可在七月換屆前推出第二期消費券，幫助食肆復甦。

至於對於飲食業界的前景，他認為第三階段社交距離措施放寬後，食肆生意額已回復至疫情前的85%至90%，預料全年生意額可貼近1,000億元，將會是爆疫以來的高峰，惟在欠缺自由行和海外旅客下，仍未能追上疫情前的水平。