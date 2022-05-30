消費券｜AlipayHK推新功能應戰　搶客亦不偏心︰留喺度一樣有優惠

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】政府派發下輪5,000元消費券在即，並准許市民申請「轉會」，面對新加入的挑戰者，相信四間營辦商除了挽留舊用戶外，更磨拳擦掌搶佔更多市佔率。其中，AlipayHK便明言要大家「拭目以待」，支付寶港澳台總經理李詠詩便透露，已推出新的優惠券功能「品牌Channel」，將與商戶聯手推出優惠，並強調「唔剩止吸引新用戶，其實留返喺度嘅用戶一樣有優惠，唔會偏心。」



支付寶港澳台總經理李詠詩負責AlipayHK電子錢包業務。（盧翊銘攝）

本港活躍用戶急升至330萬個

電子消費券於去年首度派發，李詠詩便透露，過去一年業務發展增長迅速，雖然註冊用戶早於兩年前已逾500萬個，但活躍用戶（具支付行為）近月急升至330萬個，意味撤除嬰兒小童，本港已有過半人口使用AlipayHK。

李續指，為了提高服務水平，去年亦積極增加商戶的覆蓋率，除了連鎖超市、主題樂園等，集團亦借消費券的熱潮，加速拓展至HKTVmall及士多等電商，更登陸Foodpanda、Deliveroo兩大外賣平台，並提供繳費服務，包括水電煤及電話費用、數百間物業管理公司等。

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登陸日本數十萬商戶為通關做準備

此外，近年韓流襲港，AlipayHK亦登陸韓國的樂天百貨、Max Star等當地網店，讓用戶在無法外遊的情況下網購。同時，為了準備將來恢復開關，亦提早登陸日本，目前已有數十萬商戶接受AlipayHK付款，包括港人熱愛的松屋、Lawson便利店、松屋等。

李並引述數據指，發現四月份的消費券，令到該月大額消費的交易量增加，首日整體金額更勁升2.5倍，即日有2萬人花光消費券。當中，線上購物的交易量上升，餐飲則因限聚令跌穿三成；至於花光消費券後再無交易的用戶少於一成，可見部份市民已成為AlipayHK的忠實用戶。

新功能「品牌Channel」已有50個品牌進駐

最近，AlipayHK五月初推出「品牌Channel」，就如Faceook及Instgram專頁，用戶按進頁面後，可領取各商戶的優惠券，亦可關注心儀的商戶，以即時收到優惠訊息。至於商戶則可從系統的後台，分析優惠券的各種數據，包括每日領取人數及使用量、只看不領券的人數等。

李詠詩透露，後續將為「品牌Channel」增加更多功能，讓商戶精準營銷，與粉絲互動溝通，有助發掘潛在客戶。她更指，推出後的首三周，已有逾50個品牌進駐，共獲得逾12萬個關注數。數據亦顯示，用戶關注及領券後的使用率，相比沒關注的用戶高七成。

李亦表示，明白到疫情下小型商戶經營困難，因此早前公布，以二維碼收款的個體或小商戶，豁免其半年的交易費，持續至消費券計劃完結。

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與政府協商加入交通津貼計劃

現時，AlipayHK已登陸港鐵、三大巴士公司，及部份小巴線路，覆蓋本港約八至九成的交通工具。李詠詩透露，已與電車公司達成協議，將於年底登陸，期望來年達到全面覆蓋。但她承認，接入的士仍然困難，由於一輛的士分為幾更司機駕駛，目前考慮於的士平台登陸，期望將來電子錢包更普及後再推動。

不過，政府推出的交通津貼目前僅得八達通受惠。李表示，正向政府推動計劃加入電子錢包，希望盡快公布好消息。但她亦指，政府仍有不少考慮需要協商，例如內部審批流程等。

目標「先做大個餅」再考慮搶佔市場份額

早前有消息指，電子消費券將於六月中申請，最快七月初派發。政府發言人指，市民不會因「轉會」而影響領券的時間。李詠詩坦言，許多細節須留待政府公布，才可盤算後續計劃。她指，雖然疫情有所緩和，但已對商家及市民帶來痛苦，強調會盡力配合盡快派券。

惟政府早前公布，滙豐銀行的Payme及中銀香港的BocPay，將加入派發消費券，市民可於稍後申請「轉會」。李詠詩說，雖然過去兩年電子錢包的認受性有所提高，但在整個支付市場內仍屬皮毛，認為「有競爭先有進步」，再多兩個電子錢包加入並非壞事。

李又說︰「唔係單單話隔離點做，我就要冚過佢嘅角度。」她對AlipayHK的服務抱有信心，相比與其他競爭對手搶佔市場，認為提高服務水平更為重要，呼籲各位用戶拭目以待。「我覺得個餅始終未夠大，先做大個餅，再諗我哋中間塊餅搶幾多。」

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總經理籲用戶︰舊年用得爽 今年就繼續啦

至於市民最關注的優惠，她則表示正在籌劃中，需視乎政府公布的時間表，又指企業並非有無盡的資源及資金，反問「你可以燒幾多錢呢？」她並重提「品牌Channel」功能，稱聯合商戶共同派發優惠，則優惠加優惠，一加一等於三。「唔淨止吸引新用戶，其實留返喺度嘅用戶一樣有優惠，唔會偏心。」

問到下一期的消費券目標是要取得多少成用戶，她則表示近年已推出多個新服務，呼籲市民可考慮使用；並希望舊用戶繼續使用，指「轉會」需要重新登記。「我哋冇定一個實數要攞幾多，最緊要係忠實用戶繼續選擇我哋。我希望舊年用得爽，今年就繼續啦。」