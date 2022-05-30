理大衝突｜獨立歌手莊正等11人涉參與　曾在WhatsApp討論暴動

警方於2019年11月圍堵理工大學，大批示威者在校園外與警員爆發衝突，多人被捕。其中11人被控暴動罪，包括獨立歌手莊正。他們否認控罪，控方今（30日）在區域法院讀出開案陳詞，指警方在案發日晚展開圍捕，並設立封鎖區，截獲213人，包括11名被告。控方指，雖然各被告沒有被拍到或看到做出破壞社會安寧的行為，但認為本案證據足夠肯定他們參與暴動，包括莊正在案發前透過WhatsApp，和另一名被告討論參與暴動。



11名被告：歐陽浩明（25歲地盤管工）、翟柏龍（28歲攝影師）、湛沛林（19歲學生）、陳思進（18歲髮型師）、陳子宏（21歲文員）、鄭太君（25歲）、莊正（28歲音樂教師）、周嘉慧（19歲學生）、周諾澄（19歲學生）、簡澧然（24歲音樂教師）及黎子欣（22歲酒吧店員）。

他們被控於2019年11月18日，在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。

被告莊正否認暴動罪。(朱棨新攝)

示威者曾投擲250枚汽油彈

控方案情指，大批示威者於案發日晚在尖沙咀、佐敦、油麻地一帶聚集。警方於晚上在加士居道組成防線，之後向北推進，在彌敦道與窩打老道交界和示威者對峙。在警方推進期間，估算示威者約投擲250枚汽油彈。

11名被告全在現場被捕

警員其後展開圍捕，並設立封鎖區。封鎖區南至北爲窩打老道至咸美頓街，東至西爲兩邊碧街，警方在該區截獲213人，包括11名被告。

第三被告湛沛林被捕時，管有口罩，第八被告周嘉慧和第九被告周諾澄則管有防毒面罩。案中共有4名警員受傷，包括有警長因馬路上有大量汽油彈殘餘物而滑倒，引致手指受傷，以及有警員制服示威者時，其玻璃樽的碎片割傷。

未有拍到被告作破壞行為

控方續指，雖然各被告沒有被拍到或觀察到做出破壞社會安寧的行為，但認為本案證據足夠令法庭肯定他們參與，包括各人的衣著和裝備。此外，第二被告翟柏龍和第七被告莊正，在案發前透過WhatsApp討論參與暴動。

案件編號：DCCC461/2021