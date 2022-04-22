理大衝突｜消防員後巷見1.7米人叠人構成的人堆　部份人士昏迷

2019年11月警方圍堵理工大學，多區隨之發生衝突，其中11男女期間涉嫌在油麻地一帶暴動受審。有作證的消防員供稱，當日接報到該處救火，卻發現附近一後巷疑發生「人踩人」情況，並見到一個約有30多人形成，高約1.7米的人堆。消防員須從上而下扯出傷者，部份傷者昏迷需送院。另據相關資料，消防處當晚共派出了36輛消防車及122名救護員到場，共33人經救護車送院，不清楚當中有否警員。



人埋內約有30人

高級消防隊長王其供稱，2019年11月18日，他接報油麻地一帶發生二級火，他與隊員於11時半到達現場，見油麻地站A1出口對出一個火堆。他們撲熄火堆後不久，發現寶寧大廈和碧街附近的一條小巷，發生了牽涉約30多人的「人踩人」情況，該人堆約高1.7米。

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)

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部份人士救出時昏迷需送院

王稱他和兩名隊員見狀即上前試圖救出的傷者，從人堆中將部份人從上而下拉出，有部份人士昏迷需要被抬走。同一時間，警方繼續進行拘捕行動。王稱他當時注意力僅集中在其隊員的救援工作，沒有留意警方有否參與處理「人踩人」的情況。

移動被捕者要獲警方批准

高級消防隊長溫建良則指，他當晚約於凌晨12時到達彌敦道與碧街交界，接王所屬隊伍的更，當時現場已被警方控制，逾百名示威者被制服，雙手遭索帶捆綁。溫指他們當時獲准評估被捕者的傷勢，若想移動被捕者，須先獲警員同意。

當晚有33人需送院治療兩男昏迷

另據相關資料，消防處當晚共派出了36輛消防車及122名救護員到場，先後共26男7女由救護車送院接受治療，其中有兩男陷入昏迷，但不清楚當中是否有警員。

11名被告：李卓珩（25歲，文員）、陳駿煒（26歲，地盤工）、劉嘉樂（25 歲，學生）、鄭家裕（32歲，攝影師）、廖卓賢（23歲，獸醫護士）、馬宇亮（26歲，學生）、謝澔庭（24歲，酒店接待員）、容家俊（25歲，倉務員）、勞尚文（24 歲，運輸工）、梁楀燊（20歲，學生）、張賀琪（30 歲）和，被控暴動及管有適合作非法用途的工具等15罪名。

控罪指眾被告於2019年11月18日，在窩打老道與咸美頓街交界的彌敦道，與其他人參與暴動。首八名被告另被控管有適合作非法用途的工具、公眾地方管有攻擊性武器和管有管有物品意圖損壞財產罪，指他們於同月19日，在彌敦道525至543號一帶，管有一把鉗、板手和鎚等。

案件編號：DCCC 768/2020、DCCC 409/2021