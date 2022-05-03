理大衝突｜警油麻地封鎖區地點曝光　成功截213人　16歲男生認罪

大批示威者在2019年11月18日，警方圍堵理工大學後上街，並引發衝突，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。其中6名被捕並被控暴動的男女，今（3日）移師至西九龍法院開審。一名年僅16歲被告在開審前認罪，控方透露，當晚警員與示威者在多區對峙，估計示威者曾擲汽油彈多達250枚，法官把該認罪被告的案件，押後至5月20日作求情，期間須繼續還柙以待索取教導所報告。



6名被告：歐育婷（23歲，大學研究員）、16歲姓陳學生、陳思朗（31歲，的士司機）、朱兆輝（28歲，攝影師）、梁家樂（18歲，學生），及梁栢熙（25歲，建築工）。他們同被控於2019年11月18日，在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。只有16歲姓陳學生認罪。

估計示威者投擲250枚汽油彈

6人中只有16歲姓陳學生(下稱：陳)認罪，他承認的案情指，2019年11月17日起，理工大學遭大批示威者佔領，期間亦有人前往理大增援。11月18日晚上，大量示威者在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶與警方對峙，他們多次作出破壞社會安寧的行為，包括用鐳射光線照射警方、不斷向警方投擲汽油彈致車道多處著火等。警方估算示威者在案發期間共投擲了250枚汽油彈。

設封鎖區截213示威者

警方作多次警告後發射催淚煙等彈藥以驅散及逼退示威者，惟示威者未有散去。警方終於晚上11時26分展開圍捕行動，示威者四處逃散。陳逃至油麻地A1出口時，遭一名總督察命令停下，陳未有理會，該總督察最終在彌敦道北行線的行人路上截停陳。同一時間，警方驅散後設下一個長方形封鎖區，範圍由窩打老道向北延伸至咸美頓街，以碧街分成東西兩邊，並成功在封鎖區內截獲213人。

審訊明續。

案件編號：DCCC 438/ 2021

2019年11月18日凌晨，油尖旺區均有激烈街頭衝突。(詳看下圖)