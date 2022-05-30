第三針｜入餐廳周二起要符最新疫苗通行證　數個步驟更新電子針卡

疫苗通行證第三階段將在明日起（31日）起實施，進入食肆或不同處所須先打齊3針新冠疫苗。政府提醒，若市民欲確認電子針卡是否已符合當前要求，可先打開安心出行，若二維碼出現藍色框，便代表符合要求。

政府又指，4月1日後已使用新版本的電子針卡，若市民未能確認針卡是否已包涵所有紀錄，最簡單的解決方法，便是到政府網站下載最新針卡，並重新儲存至安心出行手機應用程式。



▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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助理政府資訊科技總監（特別職務）張宜偉今日出席疫情記者會。他提醒，政府在4月1日後已使用新版本的電子針卡，當中會包含出生日期、接種或康復記錄。

若市民未能確認針卡是否已包涵所有紀錄，最簡單的方法可透過政府網站下載。市民可在手機輸入網址，頁面右面有電子針卡的選項，填寫身份證號碼或證件簽發日期後，便可隨時下載電子針卡。他建議，下載後可儲存到安心出行內，以便日後展示及使用。

可打開安心出行檢查

張宜偉表示，若市民欲確認電子針卡是否已符合當前要求，可先打開安心出行主頁，按下電子針卡後，便能檢查二維碼是否有藍色框，藍框代表符合要求；紅框則是未完成接種所需劑次，或未把最新的電子針卡儲存在安心出行內。

至於康復者在康復後的6個月內，都可把康復紀錄二維碼儲存在安心出行內，以作疫苗證行證之用。

▼疫苗通行證一覽▼



可致電安心出行熱線查詢

若有查詢，市民可致電安心出行熱線26263066，服務時間為早上7時至晚上9時。他表示，熱線自5月23日推出後，過去一周已處理逾一萬個查詢，當中99%由熱線職員即時解決市民問題。

此外，全港各區25個港鐵站亦設流動支援站，每日早上9時至晚上6時，職員會提供面對面協助。

九成處所已更新掃瞄器最新版本

張宜偉亦指，截止今日上午，超過9成處所已更新驗證二維碼掃瞄器的最新版本。他提醒，如無更新，處所明日將無法使用掃瞄器，但只要更新程序後，便能重新使用。