增四宗疑BA.2.12.1　三人居康景花園　曾到康怡廣場板長壽司

本港疫情繼續橫行，今（30日）新增275宗確診，包括48宗輸入個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港新增四宗懷疑BA.2.12.1變種病毒株分支個案，其中三人居於太古康景花園C座，屬同一家庭，曾於本月22日到訪康怡廣場的板長壽司用膳；另一名51歲男子則居於太古城高山台廬山閣，他曾於本月25日到訪西灣河新利記，翌日發病，快測結果亦呈陽性。

早前爆疫的學校群組續擴大，德思齊加拿大國際學校再增兩宗新個案，已建議爆發班房停課至下月2日。博愛醫院鄧佩瓊紀念中學則新增一名籃球隊成員及兼職教練染疫。



歐家榮表示，本港今日新增125宗經核酸檢測確診、另錄得150宗經快測平台呈報，即合共新增275宗個案，第五波疫情累計逾119萬9739人確診。

234宗新增個案中，共有48宗輸入個案，當中37宗在機場採樣發現，10宗檢疫酒店發現。當中一人於第八日快速檢測樣本呈陽性，該19歲患者於5月22日從美國抵港，他1月曾在當地確診，相信屬復陽個案。他5月28日離港前往內地，CT值大於30。

再多兩人不治

昨新增兩名女患者離世，分別涉及84歲及65歲女病人，前者有認知障礙，本月25日在院舍昏迷，被送往急症室，並涉及大範圍出血性中風，隨後情況惡化，昨日 (29日)早上不治；另一名患長期病包括三高、嚴重肝惡化及腹腔積水的65歲女病人，她於本月14日因肚痛及氣喘前往急症，入院核酸檢測呈陽性，CT值達25.6，由於她情況轉差，引起肝及腎衰竭，最終證實不治。疫情以來，共有9,165名患者不治。

本港新增四宗懷疑BA.2.12.1個案，其中三人來自同一家庭，當中的五歲女童曾隨家人到訪康怡廣場的板長壽司。(Open Rice 網頁圖片)

全基因方析方面，歐家榮指，本港新增四宗懷疑BA.2.12.1變種病毒株分支個案，但有待進一步確定，其中3宗個案均來自同一家庭，他們居於太古康景花園C座，當中包括五歲女童、35歲媽媽及41歲的外傭，女童已打兩針，她於本月24日出現病徵，同日晚上接受快測呈陽性，她曾於22日早上約11時半至下午1時與家人到訪康怡廣場的板長壽司。媽媽則已打三針，本月26日快測陽性；已打兩針的外傭則於本月27日發病。該家庭尚餘2名成員暫無病徵，檢測結果呈陰性。

另一宗則涉及居於太古城高山台廬山閣的51歲男子，他於本月26日發病及同日快測結果呈陽性。他曾於5月25日下午1時40分至2時到訪西灣河新利記進食，其餘兩名家人則無病徵，檢測結果亦呈陰性。

上述兩家食肆今晚會被納入強制檢測公告內，曾到訪人士須接受強檢。

▼5月27日 德思齊加拿大國際學校爆疫▼



歐嘉榮指，德思齊加拿大國際學校新增兩宗個案，涉及已現個案的班別，兩名學生分別於本月25日及28日發病，最後上學日為本月25日及27日。其中一人的胞妹同受感染，就讀同校另一班別。他指，德思齊已累計六名同班學生及一名老師感染，另加一名其他班別的學生。他提到，因有新個案出現，已建議爆發班房停課至下月2日、即本周四，「下次上課係下周一，期間學生要進行快測。」



博愛醫院鄧佩瓊紀念中學則新增一名籃球隊成員染疫，並於昨日發病，最後一日上學是本月27日。籃球隊29名成員中，有八名學生染疫，分佈五個班別。其他學生目前須進行家居檢疫。另有一名籃球隊兼職教練染疫，曾到訪爆疫酒吧Zentral。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



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至於九龍塘國際英文幼稚園 (St. Catherine's International Kindergarten)，亦增一名學生感染，但所屬班別與之前染疫的三個班房不同，該班別合共17人，班上其他學生及老師未有感染，感染學生最後於本月27日最後上學。

歐嘉榮總結指，過去七天有14間學校錄得兩宗或以上個案，當中六間涉兩宗，但初步研判，個案分布不同班別及無流行病學關連，相信屬社區感染。另有八間學校有個案，或涉同學及老師有流行病學。被問到多間學校出現個案，他則指，周一個案較多，因學校會將周末所知個案一併呈報。他又提到，另有學校於同一班別出現兩宗確診，亦有個案放學後一起進食，再有新個案後，不排除建議部分班別停課。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 酒吧爆疫後、蘭桂坊周末情況▼



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▼5月29日 市民趁周日趕打第三針疫苗▼

