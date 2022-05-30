Zentral、The Iron Fairies爆疫再增19人中招　2男曾同晚訪兩酒吧

本港今日（30日）新增275宗確診個案，其中Zentral酒吧群組再增8宗個案，累計個案達23宗，群組患者任教的中學籃球隊亦多一宗個案，29人的籃球隊累計有8人染疫。繼Zentral酒吧後，另一間酒吧The Iron Fairies & Co亦新增11宗，累計有22宗個案，衞生防護中心揭發當晚有兩名確診男子在同一晚，除了去過The Iron Fairies & Co，亦去過Zentral酒吧。



衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，機電署已到兩酒吧視察，初步了解兩間酒吧通風不理想，鮮風量不足，加上「（兩間酒吧）客人進場時，差唔多所有客人除口罩，有啲人會飲野嘢、有啲人一齊有活動，例如跳舞，而當晚人數都比較多，可能喺較擠逼情況，大家有緊密傳接觸而出現傳播。」至於DJ播歌是否屬現場表現、有違現時規定的問題，歐家榮僅回應指相關情況由食環署負責，相信署方會跟進。



▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



Zentral酒吧群組增8宗個案 累計23宗個案

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，Zentral酒吧群組今日新增8宗個案，群組累計有23宗個案，患者包括13男、10女，年齡介乎17至30歲，最早發病日期為5月20日，但大部分患者發病日期介乎5月24日至26日。

中學籃球隊共29人 至今8人染疫

Zentral酒吧群組中有一名患者於元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任兼職籃球教練，該校的籃球隊再有一名正接受家居隔離的學生於5月29日發病，同日快速檢測陽性，他最後上課日為5月27日。該隊籃球隊共有29名學生，至今已有8名學生染疫，他們分別來自五個班別，而其他學生目前仍在接受家居檢疫。

▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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兩男一晚去兩酒吧 歐家榮：未必是源頭

至於另一間出現爆發的酒吧The Iron Fairies & Co，今日亦新增11宗個案，群組累計有22宗個案，當中有兩宗個案的患者在同一晚上亦有到過Zentral酒吧。兩名患者分別是30歲男士，在5月26日發病，5月29日檢測結果呈陽性；另一名是29歲男士，與另一名患者相識，他亦在5月29日檢測結果呈陽性，但並無出現病徵。

歐家榮指，在眾多個案中，只有這兩人曾在同一晚到過兩間酒吧，他們在晚上約10時45分到酒吧The Iron Fairies & Co，逗留半小時後離開，然後再去Zentral酒吧。他表示，酒吧爆發源頭仍調查中，Zentral酒吧有個案在5月20日發病，未知是否該群組源頭，仍尚待分析；而The Iron Fairies & Co酒吧有個案在5月23日發病，相信兩男未必是源頭，仍要再看其他客人的檢測報告。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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歐家榮：初步了解兩間酒吧通風不理想 相信會找到新個案

歐家榮指，當局昨日已到酒吧調查，並收集31個環境樣本，所有樣本均呈陰性，未驗出有新冠病毒。歐家榮其後補充，指機電署已到兩間酒吧視察，詳細數據有待報告，但初步了解兩間酒吧通風不理想，鮮風量不足，加上場內人多，空氣換氣量或未必足夠應付，稍後會與食環跟進情況。

他續指，初步相信兩間酒吧有爆發，懷疑有隱形患者進入會所，在通風不佳情況下引起傳播。他亦提到，兩間酒吧的共通點在於：「差唔多所有客人除口罩，有啲人會飲野嘢、有啲人一齊有活動，例如跳舞，而當晚人數都比較多，可能喺較擠逼情況，大家有緊密傳接觸而出現傳播。」

歐家榮表示，現時仍在就兩間酒吧爆發進行流行病學調查，暫時受影響人士都是在當晚有出席的客人，暫未有員工染疫。透過安心出行及疫苗通行證，歐家榮指，在相關時段有超過700兩間酒吧到過分別兩間酒吧，現時兩個群組各發現約20個宗個案，會跟進有關人士檢測結果，相信強制檢測會陸續找到新個案，特別是無病徵人士。

就酒吧業界指政府並無就DJ播歌是否屬現場表演作明確說明一事，歐家榮回應指，相關問題由食環署負責，相信他們會跟進情況，若有需要會作出行動，並考慮是否需要檢討相關規例。