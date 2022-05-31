綜援、長者津貼今起發額外半月糧　料148萬社會保障受助人士受惠

政府今日（31日）公布，按2022至23年度《財政預算案》建議，即日起向社會保障金額及職津人士，發放相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼的一次過額外款項，金額從758至3568元不等，預計148萬名社會保障受助人及72,000個領取職津的住戶可受惠，共涉及超過25億元。



政府預計148萬名社會保障受助人及72,000個領取職津的住戶可受惠，共涉及超過25億元。（羅君豪攝/ 資料圖片）

政府表示，在2022年5月4日合資格領取社會保障金額的人士，以及在2021年11月1日至2022年5月4日期間提交職津申請而最終獲批的住戶，均符合資格領取此一款項。當局預計148萬名社會保障受助人及72,000個領取職津的住戶可受惠，共涉及超過25億元。有關款項將以自動轉帳方式存入上述人士指定的香港銀行戶口，無須另行申請。

有關款項如下：



綜援計劃：

- 長者（單身人士）1,958至3,328元 / 長者（家庭成員）1,843至3,050元

- 成人（單身人士）1,378至3,328元 / 成人（家庭成員）988至3,050元

- 兒童（單身人士）1,658至3,568元 / 兒童（家庭成員）1,100至3,293元

公共福利金計劃：

- 高齡津貼 758元

- 普通長者生活津貼 1,460元

- 高額長者生活津貼 1,958元

- 普通傷殘津貼 968 元

- 高額傷殘津貼 1,935 元

社會保障金額領款人如有查詢，可致電社會福利署熱線（2343 2255）或與所屬的社會保障辦事處聯絡。至於有關職津計劃的查詢，則可致電在職家庭及學生資助事務處轄下在職家庭津貼辦事處熱線（2558 3000）或瀏覽其網頁。

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