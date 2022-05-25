大埔九旬婦賣狗揭社會底層悲歌　區議員促政府檢討津貼、綜援金額

去年有傳媒報道，大埔一名九旬婆婆在街上售賣幼犬，並揭出婆婆身世悲慘，賣狗只為餬口；其日前再指，近月前往探望婆婆時見到賣狗情況未有改善，居住環境亦愈見惡劣，有網民形容是「社會底層的悲歌」。事實上，社會上長者貧窮、孤獨的問題嚴重，同類情況在區內、區外俯拾皆是。有大埔區議員指，也曾跟進一對長年執拾紙皮雜物而對街坊造成困擾的夫婦，認為政府需檢討長者津貼、綜援的金額，讓基層長者不需再用這些方法來幫補生計。



節目《東張西望》曾報道一名九旬的婆婆在大埔街上販賣幼犬。（節目截圖）

根據《東張西望》的報道，在大埔街頭賣狗的婆婆年紀老邁，獨居於一間簡陋的木屋，雖然有四名子女，但全都已移居外國，甚少回來探望婆婆。婆婆靠每月約1,000多元的高齡津貼過活，家中有三隻大狗，而牠們所生的幼犬成為了婆婆幫補收入的來源，她將幼犬以每隻200至300元的價格在街上售賣，而平日除了煮粥，也會在垃圾站翻找剩食、骨頭餵予狗隻。

+ 1

事件引起網民關注，除了擔心狗隻健康、能否做絕育手術等之外，婆婆的故事也令不少人動容。他們認為一個九旬婆婆明明有四個子女，最後竟要獨自生活、用這些方法來照顧自己，實在十分可憐；同時指出婆婆不為狗隻絕育，絕對是有她的難處。

區議員：會嘗試接觸婆婆

大埔區議員區鎮濠表示，以往未有接到街坊關於賣狗婆婆的求助或反映，但指會向社署查詢是否有社工正在跟進，並會嘗試到大埔墟街頭尋找婆婆。區又指，區內如大元邨、大埔中心等都見有數名慣常會拾紙皮售賣的長者，希望以此來幫補生計。其中有一對長者夫婦，自被房署下令搬離廣福邨後，數年來先後將大量雜物放置在區內足球場、林村河畔橋底、後巷和工業邨內，引起很多街坊不滿，「點解佢哋會行出嚟做呢啲嘢？某程度係因為津貼、綜援嘅金額唔夠滿足佢哋嘅生活開支，所以要搵多啲錢增加收入。」區鎮濠認為，不論是讓社工提供支援關心，還是長者綜援津貼方面，政府都需要加大力度進行檢討。