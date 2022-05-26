長者養父母｜65歲翁為供養母親繼續工作　機構促提高長者生活津貼

香港在2020年的長者人口達130萬，當中45%、逾58萬被界定為貧窮長者，即近乎兩個長者就有一個活於貧窮之中。要安享晚年，在香港顯現並不容易。一位年屆65歲的老翁，因為要照顧年邁母親，單靠積蓄及每月數千元的長者生活津貼，並不足以支付生活開支及母親的醫療和照顧開支，他惟有繼續打散工，在食肆洗碗，未能安享晚年。



有關注長者貧窮的機構代表指，長者已屆退休之齡，仍需繼續工作的情況在社區很常見。不少長者拿着強積金及積蓄，總擔心不工作無收入，日子難過，於是只好繼續工作。機構指講全民退保，政府或有很多考慮，但幫助這班長者是「（再花）一日討論都嫌多」，促政府提高長者生活津貼的金額，並放寬在職家庭津貼的門檻，令他們多一份收入。



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老翁做洗碗工應付倆母子開支 疫下停工要求助

樂施會港澳台項目總監黃碩紅提到，遇過一位年屆65歲翁，因為要照顧年邁母親，單靠積蓄及每月數千元的長者生活津貼，並不足以支付生活開支，及母親的醫療及照顧費用。他仍要打散工，在食肆洗碗，賺取額外收入，但疫情下亦要停工，後來才向機構求助。

街坊好擔心將來嘅生活仲過唔過得到落去，積蓄唔多，仔女又唔掂，自己身體狀況又每一日都可能向下差落去，佢哋有種擔心，但唔做無收入又點算？ 樂施會港澳台項目總監黃碩紅

機構：子女疫下失業 長者收家用減少

黃碩紅表示，她接觸的長者大多都是獨老或雙老家庭，積蓄不多，雖然早年有工作，但因為強積金於2000年才開始實施，他們供款期較短，加上取消對沖仍未落實，他們退休時領取的強積金已所剩無幾，「靠少少積蓄，拎返少少強積金，都唔夠之後嘅生活。」她指在疫情前，部份長者的子女會不定期給予他們金錢，但隨着他們在疫情下失業，亦很難再供養父母。

勞工及福利局局長羅致光提出，需要研究加強公共年金與強積金配合。（資料圖片）

現時退休保障對長者幫助有限

黃碩紅指，現時政府在退休保障上，主要靠綜緩、長者生活津貼及俗稱「生果金」的高齡津貼。但她認為上述措施能提供的幫助很有限，她解釋說，大多數長者都不願申請綜緩，申請過程亦需時；而長者生活津貼的金額，即使政府將合併普通及高額長者生活津貼，統一每月發放3,915元，其金額仍較一人住戶貧窮線4,400元低；而生果金亦要年屆70歲才可申領，現時的金額亦只有1,515元。

黃碩紅（左）建議政府將長者生活津貼的金額提高，並放寬職津申請門檻。（資料相片）

指全民退保以外 仍有很多可以做

黃碩紅表示，若然講全民退保，具體怎樣做可以很複雜，政府或有很多考慮，但她認為在現有措施下，其實有很多工作可以做，直接幫助這班長者。其中一項就是將長者生活津貼的金額提高，她建議以貧窮線做參考點，至少去到同一水平，並相信現時香港儲備可以應付，「呢樣好多人拎緊，或者將會拎，可以即刻幫到（佢哋）。」

另外，她亦提到在職家庭津貼，政府在疫情下有限時放寬職津申請門檻，將非單親住戶基本工時要求每月最低144小時，大幅下降至每月72小時。她認為門檻宜再放鬆一些，很多 長者因身體原故，每月工作的時數難達72小時，建議工時降至36小時，「對迫於無奈都要做（工作）嘅長者而言，係一個好大既幫助，多份收入，可以即刻做，其實好簡單。」

黃碩紅指，長者因身體原故，工作時間較彈性的兼職工作較適合他們。（資料相片／龔嘉盛攝）

至於政府推出的「中高齡就業計劃」，她說不少長者並不知道相關計劃，而計劃大多是提供全職工作，長者因體力、勞損等問題亦是「未必做得嚟」，建議政府可以增加補助，鼓勵僱主提供多些兼職工作，並加強推廣。