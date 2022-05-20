嗎哪餐廳推「戶餸耆蹟」計劃　津貼招募婦女步兵遊走觀塘送飯

《聖經》中提到「嗎哪」，是指古代以色列人出埃及時、在40年的曠野生活中，上帝賜給他們的食物。這種食物每天降下，亦必須每天收取，份量是每日持續並剛好足夠的。以餐飲扶貧的社企嗎哪餐廳，自去年底開始為期一年的「戶餸耆蹟Eldeli Care」計劃，以津貼形式招募低收入人士成為外送義工，為觀塘區內的獨居長者上門送飯，希望即使在疫情之下，仍能將滿滿的溫暖戶戶送到。



觀塘「Manna。嗎哪」一直有為不同的有需要人士提供晚餐支援。（「Manna 。 嗎哪」Facebook圖片）

位於翠屏道觀潮浸信會內的嗎哪餐廳，自開業以來一直向基層、無家者、更生人士等提供優惠，甚至免費的飯餐，即使疫情下餐廳經營已不容易，但老闆和員工仍堅持繼續派飯行動。眼見坊間社福服務相繼疫情暫停，為了照顧區內獨居長者的需要，他們想到以津貼形式招募基層義工當外賣員，幫忙在觀塘區內為長者上門派飯。

步兵「清一色」基層婦女

疫情下外送平台大熱，平日所見的外賣員多是男性，這班嗎哪餐廳的步兵，卻「清一色」全是基層婦女。嗎哪餐廳項目經理盧卓欣指，她們都是一些接受過餐廳膳食援助的劏房婦女，得悉有機會「幫返人」，她們對加入做外賣員的反應十分踴躍；加上餐廳在社創基金的資助下，義工派發每戶可獲餐廳發放20元津貼，每月增加約1,000至2,000元的收入幫補家計。盧卓欣表示，婦女們首次收到津貼時均十分興奮，「話可以畀仔女補習費、幫阿仔配眼鏡啦等等，大家都好感動。」

為了照顧區內獨居長者的需要，嗎哪餐廳以津貼形式招募基層義工當外賣員，幫忙在觀塘區內為長者上門派飯。（嗎哪餐廳提供圖片）

與長者建立照顧關係

她又指，早前疫情較緩和時，義工們會入屋與長者聊天，也會幫忙量體溫、量血壓等關心動作，「希望佢哋唔會覺得困住自己亂諗嘢」；雖然維持的時間不長，但從義工們分享的點滴中，仍可見到她們與長者建立了某種照顧牽絆，「試過曾有義工見婆婆冇開門，發現原來婆婆喺屋入面遇意外跌倒，外賣員就通知我哋致電家屬，咁佢去送完其他飯畀其他長者，居然自發返去現場，確認個婆婆係咪已經安全。」如此舉動令一眾餐廳員工也意枇不到，「唔只送一個飯，仲建立咗關係。」

嗎哪餐廳行政助理黃紫晴則指，疫情下推行計劃，他們也面對不少挑戰，當中包括義工人手問題。因義工大部分是劏房家庭的家長，當疫情轉為嚴重時，她們要照顧留家上網課的小朋友，也有部分擔心中招，因此由最高峰時的11人，最嚴峻時只剩下一人，然而30多個飯盒的數量卻沒有減少。黃又指，為了保障義工和長者，外賣員會每日進行快速測試，也由面對面送飯改至無接觸式，方式不同，但也只能遠距離送上關懷。由去年11月開始至今，截至4月底他們已送出超過5,200個飯盒、接觸過77位長者，由於對長者來說屬過渡性服務，有些人轉至長期服務就沒有再用，現時恆常服務的有6名義工、49位受助長者。