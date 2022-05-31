政府周三起推便利入境計劃　10類訪客留港少於14日可免申工作簽證

政府宣布明日（1日）起推出為期兩年「為來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」，為來港參與10個界別短期活動的訪客提供便利，他們可以訪客身分來港參與指定短期活動，而無須向入境處申請工作簽證或進入許可。



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涵蓋醫療衞生、文化藝術、體育等10個界別

政府指，為方便營商及提升香港國際地位，舉辦「來港參與指定界別短期活動的訪客提供入境便利先導計劃」，計劃將涵蓋10個界別，包括醫療衞生、文化藝術、體育、創意產業等。為落實計劃和監察計劃的實施情況，有關決策部門已向其界別內獲認可機構發出入境處的指引，並設立匯報和聯絡機制。

▼先導計劃涵蓋十個界別▼



．醫療衞生

．高等教育

．文化藝術

．體育

．文物

．創意產業

．創新及科技

．香港桂冠論壇

．航空

．國際╱大型活動

可在不超過14日內參與指定短期活動及收取報酬

獲邀的非本地人才須為本地短缺的人才或其來港出席指定短期活動有助經濟發展或達致相關政策目標，他們每次來港可在不超過14日期間參與指定短期活動，並可就該指定活動收取報酬。

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此外，政府現時為一般非本地講者提供的入境便利將進一步放寬。由明日起，所有非本地講者在無須申請工作簽證或進入許可的情況下，每次來港可連續14日進行演講或作出發布，而可參與演講或發布活動的上限亦將撤銷，但他們不可接受報酬的條件則維持不變。

須持有旅遊簽證或進入許可才可進入香港的人士亦可受惠於先導計劃和為非本地講者提供的便利，惟他們仍須申請旅遊簽證／進入許可。有關先導計劃詳情，可參閱入境處網站。

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