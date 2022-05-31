疫苗通行證｜今起入食肆須打三針　業界恐流失5%客源　盼待中秋

【疫苗通行證第三階段/疫苗通行證第三階段處所/第三針/疫苗通行證豁免】疫苗通行證第三階段今起（31日）實施，市民進入食肆等表列處所，一般須先打齊三針疫苗，惟政府料有60萬合資格市民未打第三針。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，今早安排知客在門外協助長者更新針卡等，暫時過程順利。他預料新疫苗通行證會令3%至5%顧客流失，冀市民三個月內能盡快打針，讓酒樓迎接中秋節旺季。



▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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梁振華冀市民三個月內打針迎中秋旺季 成效視乎政府呼籲

梁振華今早接受電台節目訪問時表示，現時食肆平均有200萬人次光顧，扣除第二針未到期等情況，預料業界可能有3%至5%顧客因未打第三針而流失，視乎政府如何呼籲接種疫苗，希望可在三個月內完成接種，因8、9月有中秋節，普遍是酒樓旺季。

酒樓安排知客助長者更新疫苗通行證

梁表示，今早安排旗下酒樓知客在門外，協助長者更新疫苗通行證，不少顧客事前已更新，今早過程暫時順利。他又稱本周五（6月3日）端午節訂枱率約為50%。

近兩星期預約打針人數增 接種中心營辦商：未到頂

協助政府營運四間復必泰接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，留意到近兩星期起，預約打針人數增加一倍，周末時間預約有七八成滿，平日預約則有三分之二滿，但強調現時服務負荷仍未「到頂」，接種中心暫時亦不需要加撥人手，市民只要耐心預約即有針打。

至於即日籌方面，他稱即日籌一般都派完，但有長者到接種中心，職員通知政府後，亦能安排接種。

▼疫苗通行證一覽▼



政府熱線接約1萬宗查詢 資科辦籲注意針卡是否已更新

助理政府資訊科技總監 (特別職務)張宜偉表示，留意到運作大致暢順，提醒市民可檢查最新版本「安心出行」應用程式，電子針卡位置是否已更新至最新接種情況，若顯示藍框即表示符合新要求，相反紅框則表示未符合要求或未更新。

他稱上星期政府設熱線2626 3066供市民查詢，已接獲約一萬個查詢，亦發現有部份市民安心出行的針卡未更新，建議可到政府網站下載針卡，匯入安心出行並截圖，方便檢視及使用。他又稱在25個港鐵站設流動支援站，面對面協助需要幫助的市民，有需時會增加人手。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼

