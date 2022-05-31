今年首季失業人數增4.3萬　主動離職人數升　兩成人因對工作不滿

政府統計處今日（31日）發布最新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》，顯示今年首季就業人數較去年第四季減少9.4萬人至約361萬人，失業人數則上升4.3萬人至逾18.8萬，當中主動離職所佔百分比由去年第四季的45.3%升至49.1%，約兩成人離職原因是對工作不滿。



報告亦顯示，今年首季家庭住戶每月入息中位數為28,700元，較上一季的28,200元多500元，但若然不包括農曆年花紅或雙糧，該中位數則為27,900元，較上一季減少300元。



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就業收入中位數按季增$800 涉花紅或雙糧 按年升4.4%

統計處發布最新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》，報告指出今年首季的勞動人口及就業人數均較上一季減少，前者由385萬人減少逾5萬人至約379萬人，後者則由約370萬人減少9.4萬人至361萬人。

不過，就業人士的每月就業收入中位數則由去年第四季的18,000元，在計算農曆年花紅或雙糧的情況下，中位數增加800元至18,800元，升4.4%，與去年首季比，同樣升4.4%。若然不計算花紅或雙糧，中位數則與去年第四季相同，維持在18,000元。

本港今年首季的勞動人口較去年第四季下跌。

失業人數增至18.8萬 開工不足人數達11.7萬

今年首季的失業人數及開工不足人數均有上升，失業人數由去年第四季的14.5萬人，增加約4.3萬人，升至18.8萬人。在曾失業人士中，逾8.8萬人的離職方式是主動離職，比去年第四季的約5.9萬人增加，所佔的百分比，較去年第四季的45.3%升至49.1%。而在主動離職的人當中，有兩成人是因為對工作不滿而離職。

至於開工不足人數，則由去年第四季的6.6萬人急升至11.7萬人，就業不足率亦急升至3.1%。

（2022年首季《綜合住戶統計調查按季統計報告》截圖）

不計花紅或雙糧 家庭住戶每月入息中位數較上季少300元

報告亦顯示，今年首季的家庭住戶平均人數為2.7人，與去年第四季及去年首季的數字相同。而今年首季的家庭住戶每月入息中位數為28,700元，較上一季的28,200元多500元。不過，若然不包括農曆年花紅或雙糧，該中位數則為27,900元，較上一季減少300元。