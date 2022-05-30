最低工資｜羅致光指一年一檢有難度　議員批難以理解、有誤導性

檢討最低工資水平的公眾諮詢即將結束，勞工及褔利局局長羅致光希望委員會有商有量，就最低工資建議水平達成共識，預告十月底前向政府提交報告。



勞聯立法會議員周小松認為，倘勞資雙方無法達成共識，政府應作出政治性決定；又指最低工資「一年一檢」並非不可行，稱羅致光說法有誤導性，「薪酬趨勢調查都每年一次，點解最低工資，為咗萬幾人嘅工資調升就唔肯去做？」



目前法定最低工資為37.5元。（資料圖片）

勞聯︰建議應大幅提升至46元

周小松今日（30日）在港台《千禧年代》表示，目前法定最低工資水平在每小時37.5元遠遠偏低，令打工仔未能有尊嚴生活，購買力一年不如一年，認為最低工資水平應確保勞工可體面養活自己及一名照顧者，故建議應大幅提升至46元。

他又指，勞方永遠不是「企硬」，而是一直處於弱勢，直言最低工資由2019年凍結至今，但物價指數沒有凍結，強調勞方不可同意再凍結，倘最低工資委員會最終無法取得共識，認為政府要作出政治性決定，「政府要企出來講嘢，但政府往往都卸膊」。

勞聯立法會議員周小松認為，倘勞資雙方無法達成共識，政府應作出政治性決定。（資料圖片 / 張浩維攝）

「一年一檢」並非不可行

勞工界一直爭取最低工資「一年一檢」，但羅致光昨在網誌解釋，按現行機制，檢討過程中所需要的研究、分析及諮詢等工作，只能在每兩年檢討一次的框架下完成，「一年一檢」是不可行的；否則要大量壓縮研究、分析及諮詢過程，或是改為以方程式調整法定最低工資水平。

周小松認為，最低工資根據整體經濟狀況、勞工市場、競爭力及社會共融作檢討，用作評估的數據大多數來自政府統計處，少部分來自稅務局、差估署、破產管理署等，亦至少每年更新一次，「根本唔存在要兩年一檢先做到，就算諮詢都係40日，薪酬趨勢調查都每年一次，點解最低工資，為咗萬幾人嘅工資調升就唔肯去做？呢個好難令人理解。局長話現行體制下只能兩年一檢，我唔同意，亦有誤導性。」