港大專家：兒童不明肺炎疑與多系統發炎綜合症有關　嚴重致肝衰竭

全球多地出現成因不明的兒童急性肝炎個案，本港暫未有正式公佈的個案，香港大學兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（31日）稱，近期有外國研究指出，不明肝炎或與兒童的多系統發炎綜合症有關，本港亦有相當數目感染新冠病毒後出現多系統發炎綜合症的兒童，出現肝炎情況，患者目前情況穩定或已經康復，但提醒嚴重者可導致肝衰竭，甚至死亡，因此不容忽視。



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第五波疫情大爆發後，有不少兒童染疫後出現多系統發炎綜合症。兒童多系統發炎綜合症為中期後遺症，可在康復後二至六個星期內發生，患者會持續發燒、肚痛、嘔吐、腹瀉，甚至出現肝炎。關日華表示，香港雖然未有報告兒童不明肝炎個案，但有外國研究提出超級抗原理論，指出不明肝炎或由兒童多系統發炎綜合症引致，惟目前仍在研究兩者是否有實際關聯。

關日華稱，肝炎的主要病徵包括食欲不振、黃疸、右上腹痛、小便呈深啡色等。病徵輕微者的肝酵素高，但會在短期內康復。嚴重者會出現肝衰竭，或需要換肝，亦有機會不治身亡，因此醫生正密切監察此情況。他指，如肝炎為乙型、丙型肝炎，可以抗病毒藥物治療。如肝炎類型不明，就要依靠針對性及支持性療程治療。

關日華表示，本港其實有相當數目的兒童患多系統發炎綜合症，並出現肝炎情況，所有患者目前情況穩定或已經康復。

關日華引外國文獻指出，不明肝炎或與兒童多系統發炎綜合症有關。（受訪者供圖）

新冠康復者亦會出現長新冠後遺症，並將持續超過12個星期，患者可感到極度疲倦、集中力不足、咳嗽、失去嗅覺或味覺，更甚者可能會出現精神問題，需要轉界精神及心理科醫生接受治療，有指政府計劃開設長新冠診所，關日華表示，現時有個別醫院的兒科醫生跟進患者後續情況，至於診所的安排則有待醫管局公布。

他強調，目前3至11歲兒童接種第一、二針的人口比率僅得73%，情況未如理想。就算兒童染疫後，仍需打針，因打針有效預防急性併發症及出現長新冠情況，兒童在康復後一個月即可打針。

至於現時兒童是否需要打第四針，他認為現時並無此需要，又呼籲家長不需擔心新冠疫苗與其他疫苗有所衝突，而選擇延遲打其他疫苗的時間，並強調同時打兩種疫苗並無問題。

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