兩「旁聽師」涉庭上拍手叫喊 否認發表煽動文字罪 案9月開審
撰文：李慧娜
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兩名「旁聽師」涉本年1月到西九法院旁聽時，涉在庭上拍手兼呼籲他人站起來，又大聲叫喊具煽動性的字句，因而被控發表煽動文字等罪。案件今日（31日）再訊，兩名被告表示否認控罪，案件暫排期9月1日開審，料需時7天。
兩名被告：彭滿圓（59歲，無業）、趙美英（67歲，無業），被控於本年1月4日在西九龍裁判法院第三庭發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。
首被告另被控於2020年11月17日至本年2月16日期間作出具煽動意圖的作為，即製作、上載、廣播YouTube影片，並維持一個YouTube 頻道，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，慫使他人不守法或不服從合法命令。
兩名被告否認所有控罪，控方透露將傳召8名證人，其中一人為法庭保安，而首被告表明審訊時會繼續自行抗辯，或傳召5個以內的證人。
案件編號：WKCC928/2022
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