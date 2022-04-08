兩旁聽師涉發表煽動文字　包括youtube頻道放片　圖引發司法憎恨

兩名經常到法庭聽審的「旁聽師」，涉本年1月到西九法院旁聽時，在庭上拍手兼呼籲他人站起來，又大聲叫喊具煽動性的字句，被控發表煽動文字罪，其中一人更被指在YouTube頻道內，發佈多段涉圖引起對香港司法憎恨的影片，再被控作出具煽動意圖的作為罪。案件今（8日）在西九龍裁判法院提堂，控方指警方需時作進一步調查，要求押後案件，法庭仍在處理有關申請。



兩名被告：彭滿圓（59歲，無業）、趙美英（67歲，無業）。二人被控於本年1月4日在西九龍裁判法院第三庭發表煽動文字，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

首被告另被控於2020年11月17日至本年2月16日期間，作出具煽動意圖的作為，即製作、上載、廣播YouTube影片，並維持一個YouTube 頻道，意圖引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，慫使他人不守法或不服從合法命令。

首被告今日沒有律師代表，他反對案件押後，認為警方應已作充分調查，押後對他構成不利；次被告則沒有反對。

聆訊期間有人暈倒，案件下午再續。

案件編號：WKCC928/2022