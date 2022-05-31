廉署控告許氏兄弟找換店前店長　涉盜94萬元偽造虛假交易

廉政公署今日（31日）落案起訴許氏兄弟外幣找換有限公司一名前店長，涉嫌從公司盜竊94萬元，並以一份虛假交易紀錄掩飾她挪用有關款項。被告已獲廉署准予保釋，將於周四（6月2日）在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



廉政公署今日（31日）落案起訴許氏兄弟外幣找換有限公司一名前店長，涉嫌從公司盜竊94萬元；圖非涉事店舖。（資料圖片）

被告袁安琪（30歲），為許氏兄弟前分店店長，被控兩項罪名，即一項盜竊，違反《盜竊罪條例》第9條；及一項串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條及《刑事罪行條例》第159A條。

被告案發時是許氏兄弟大圍分店店長，該分店以三興行外幣找換有限公司的名稱經營，並提供外幣找換和匯款服務。被告負責該分店的日常運作，包括處理顧客的匯款申請。

廉政公署今日（31日）落案起訴許氏兄弟外幣找換有限公司一名前店長，涉嫌從公司盜竊94萬元。（資料圖片）

被指提取現金向顧客提供貸款

許氏兄弟不會向顧客提供任何貸款服務，而其職員不得以賒帳方式為顧客處理匯款申請。每間分店的職員須每日向許氏兄弟匯報財務狀況，例如分店的現金結餘。

其中一項控罪指被告涉嫌於2019年9月1日至2020年2月25日期間，從許氏兄弟偷取現金共94萬元。另一項控罪指被告涉嫌於2020年2月25日，與大圍分店一名結數員一同串謀，意圖欺騙許氏兄弟而使用一份載有虛假陳述的交易紀錄，並藉有關紀錄掩飾該筆94萬元的現金差額，以誤導許氏兄弟。

被告亦涉嫌於案發期間，在未經許氏兄弟批准的情況下，從大圍分店提取現金以向一名顧客提供貸款。