渠王嚴照棠墨寶展　60年街頭筆跡見證香港變遷︱展覽

除了九龍皇帝曾灶財外，渠王嚴照棠在大街小巷留下的筆跡亦是香港重要街頭墨寶，他的最新個展《渠王 通街展》，即日起正在深水埗展出，讓大家秘尋墨寶，細味城市風景 。



以前在深水埗寫好多。有整條街重建，寫過的冷巷都消失了。 渠王嚴照棠

近年各品牌紛紛在街頭貼海報做游擊營銷，但渠王嚴照棠卻早在60年代已在街頭以傳統的方法手繪廣告。作為香港廣告界及街頭書法家的前輩，渠王的廣告有著濃厚個人風格，是具本土特色的街頭藝術。

為了餬口及追求更好的生活，渠王曾經親手把印有「通渠」和自己電話號碼的小卡片派到每家每戶的信箱，但結果被扔了滿地；亦試過印製貼紙作宣傳，但仍不及在街頭書寫廣告更收宣傳之用。渠王左一桶漆，右一袋帚，身體力行走上街頭來書寫，從此，渠王的電話號碼便遍佈香港每個角落。

掃二維碼親身看街頭作品

經典「渠王廣告」近年以大型「肥仔字」呈現，並綴以黑色緄邊，黑白分明。「渠」字旁三點水起了一個鈎亦成為渠王獨有的簽名式寫法。 特別的字體佈局組合，加上渠王的服務範疇，大大提高廣告辨識度。樹大招風，廣告上的電話號碼經常被其他同行的競爭對手惡意塗污或更改，渠王只好水來土掩，堅持親筆書寫到最後。

塗鴉者普遍旨在抒發感受，但渠王的街頭廣告卻只是「為搵兩餐」。廣告寫在不同水泥牆已有60年，可說是見證香港變遷。

（以手機掃渠王為大家準備的QR Code，可親身在深水埗街頭巷尾看渠王筆跡。）

關於渠王嚴照棠︱渠王，原名嚴照棠，是香港著名的資深通渠匠，多年來他在香港街頭上以手繪方法創作出家傳戶曉的「渠王廣告」。自60年代開始，渠王一直持之以恆，為了餬口以傳統的方法在街頭書寫廣告，已經超過半個世紀。除街頭廣告，他亦透過社交平台 Instagram （@The.Plumber.King） 帳戶展示其經典的字體創作。帳戶紀錄了渠王多年來在各區的墨寶，讓更多本地及海外的朋友對渠王文化有更深入的認識。



【展覽詳情】

名稱：《渠王 通街展》

地址：深水埗大南街172號B地舖Whatever. Coffee

日期：即日至6月30日

時間：每日上午11時至下午6時