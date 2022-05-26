再搞展覽Show大師畫作　王穎妤盼為港人創造藝術學習機會｜珍姬蜜

近排疫情放緩，社交距離進一步放寬，撞正5月有不同的大型藝術盛事，例如巴塞爾藝術展（Art Basel）、Art Central、佳士得香港春季拍賣等，一班老友都約小珍一齊去唔同的展覽。上周六，小珍就同班金融界朋友，去了佳士得與HomeArt聯手合作的【Flesh and Soul: Bacon/Ghenie】展覽，又學到嘢。



早前佳士得聯同HomeArt舉辦的「弗朗索瓦絲‧吉洛：百年風華」展覽，口碑不俗，今次又有咩賣點？

唔講唔知，原來今次是法蘭西斯‧培根(Francis Bacon)同艾德里安‧格尼(Adrian Ghenie)兩位具像藝術（figurative art）大師首個全球聯展！ 對哲學有興趣的讀者，一定聽過英國哲學家培根的古典經驗論，原來同名的畫家培根是哲學家培根的後代。培根被譽為二十世紀最傑出的藝術家之一，其作品特色以粗獷、暴力與噩夢般的圖像而見稱。

HomeArt再度與佳士得合作協辦展覽，創辦人王穎妤（Rosaline）希望可以創造一個藝術學習機會給廣大市民。（資料圖片）

實情較早前英國倫敦皇家藝術研究院，已經舉行咗關於法蘭西斯‧培根嘅【人類與野獸（Man and Beast）】 展覽。小珍唔少朋友都話想去睇，但奈何英國疫情反覆，當時航班成日熔斷，無法親身欣賞培根的畫作。

過往在香港舉辦了幾次成功展覽的HomeArt，就趁著呢排香港疫情放緩，牽頭與佳士得合作，協辦培根的展覽。與英國展覽不同的是，與培根風格相似的格尼畫作都在展覽展出。

展覽一共有15幅畫作，其中七幅屬於培根畫作，其餘就係格尼嘅畫作。（資料圖片）

英國展覽搬至香港

HomeArt創辦人王穎妤（Rosaline）跟小珍講，香港作為國際藝術文化交流中心，這種博物館級別的畫展是不可缺少的。自疫情爆發後，很多市民無法去旅行，以致未能夠參觀世界各地的藝術展覽。佢又話，希望今次可以創造一個藝術學習機會給廣大市民，讓大家進一步了解精緻高雅的藝術世界。

王穎妤自言，十分欣賞兩位大師的畫作，「培根和格尼大部份靈感來自於相片、雜誌，甚至電影情節。作品內容包含了許多歷史事蹟、政治、宗教和個人經歷。 」

當日小珍見到唔少金融界朋友，專程去睇呢兩位大師嘅聯展，沾染一下藝術味。現場所見，王穎妤父親、前大法官王見秋及其他家人都有現身欣賞畫展捧場！

佳士得代表親自向王穎妤獻花表達謝意。（資料圖片）

《三習作》極具收藏價值

展覽一共有15幅畫作，其中七幅屬於培根畫作，其餘就係格尼嘅畫作，兩位都係善於抽象元素，具戲劇化張力的藝術家。

培根曾經講過，「狂暴的不是我的畫作，而是人生本身。」呢句正正反映咗培根嘅經歷，因為培根在藝壇成名之時正值二戰尾聲，數以千萬計的生命化作塵土，城市被原子彈摧毀。培根嘅畫作喺國際拍賣場上，成交動輒過幾千萬美元。其中《三習作：盧西安‧弗洛伊德》（Three Studies of Lucian Freud）（1969年作）在2014年佳士得紐約以1.42億美元成交，創造了當時世界最高價藝術品拍賣紀錄。

今次展覽中，展出唯一一幅培根的三聯畫，則是《三習作：約翰．愛德華茲》（Three Studies for a Portrait of John Edwards）（1984年作）。王穎妤補充，《三習作：約翰．愛德華茲》是培根人生中最後一幅三聯畫。翻查資料，《三習作：約翰．愛德華茲》2014年成交價高達8,000萬美元，極具收藏價值。

《三習作：約翰．愛德華茲》2014年成交價超過8,000萬美元。（資料圖片）

而格尼則以非傳統的潑灑、滴畫及油畫刀作畫而為人熟悉，格尼接受《The Times》採訪時，曾經講過示希望自己的作品引起觀者「發自肺腑的排斥」。格尼的創作主題包括歷史上著名的人物如約瑟夫·斯大林（Josef Stalin）、瑟夫·門德勒（Josef Mengele）、尼古拉·齊賽奧斯庫（Nicolae Ceaușescu）等。

雖然培根和格尼都是具象藝術大師，但亦都承認運用抽象元素。就這一點而言，格尼曾表達過自己對前輩培根的欽佩之情。「我追尋的是肖像的解構。而二十世紀以前衛方式完成這一目標的大師，是畢加索和培根。」