確診大廈｜增187幢　貝沙灣南灣、天晉、日出康城有大廈上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（31日）公布確診大廈名單，新呈報187幢大廈，港島區有貝沙灣南灣，新界區有大埔倚龍山莊獨立屋、將軍澳天晉、日出康城 Montara、日出康城領都、荃灣W212，九龍區有深水埗愛海頌等。



港島區有41幢，分別為南區貝沙灣南灣4座；東區太古城金星閣、啟天閣、智星閣、隋宮閣、興安閣、以及君豪峰、杏花邨20座等。

新界區91幢 有荃灣W212及屯門NAPA

新界區有91幢，分佈大埔倚龍山莊獨立屋、將軍澳天晉 3A 期 2A 座、天晉 3A 期 2B 座、日出康城 Montara 2A 座、日出康城領都 5 座、荃灣W212、珀麗灣 5 座、屯門NAPA 1 座、龍門居 14 座、東涌映灣園悅濤軒 12 座等。

九龍55幢 有愛海頌、德福花園

九龍區有55幢，有深水埗愛海頌 5 座、九龍城海逸豪園 23 座、黃埔花園青樺苑 1 座、觀塘彩虹清水灣道 8 號、九龍灣德福花園 U1 座、藍田麗港城 14 座、麗港城 17 座等。

另外，名單中有多間酒店，包括灣仔芬名酒店、油尖旺希爾頓花園酒店。

▼5月31日公布新呈報確診大廈全名單▼



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▼5月30日 元州邨元盛樓圍封檢測▼

