中環蘭桂坊爆疫酒吧增至59人確診　追蹤辦公室搜索200未檢測酒客

本港疫情反彈，中環蘭桂坊兩間酒吧Zentral及The Iron Fairies & Co的群組進一步擴大，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，兩間酒吧今日（31日）新增14人確診，群組增至59人染疫，佔1,400名顧客的4.2%，初步分析患者不涉及Omicron變異亞型病毒株BA.2.12.1。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日的疫情記者會上指出，至今兩間酒店尚有共約200人未進行核酸檢測，個案追蹤辦公室已展開搜索。按照疫苗通行證資料，當局掌握各人的聯絡資料；由於強檢限期已過，該200人可被票控罰款各10,000元，總金額共200萬元。



▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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兩酒吧各增4人及10人確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中環酒吧Zentral新增4宗個案，總數增至27宗，涉及12女15男，界乎17至30歲，於本月20至29日期間發病，當中大部份於24日發病。

中環酒吧The Iron Fairies & Co再多10人確診，累計32宗，涉及13男19女，界乎18至54歲，在本月23至29發病，大概一半以上有病徵，另有10多人沒有病徵。

▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



部分酒客電話打不通或不正確

張竹君又指兩間酒吧暫未找到源頭，昨日公布有兩位人士曾到過兩間酒吧，次序為當晚10時先去Zentral，後再去The Iron Fairies & Co。她又表示兩間酒吧爆疫當晚各有逾700人光顧，雖然食物及衞生局已發出強制檢測公告，但各仍有約100人未進行檢測，群組至今累計59人染疫。她指衞生防護中心已經啟用個案追蹤辦公室，因現時有疫苗通行證，已加快追蹤能力，但有部份電話「打唔通」或不正確，會盡快找出到場人士，但她認為即使未找到相關人士，如未有造成社區超大型爆發，問題亦不大。

強檢期限已過 可被票控罰款1萬元或檢控

根據食衞局於本月28日發出強制檢測公告，任何人曾於21日晚上到訪Zentral及The Iron Fairies & Co，必須在29及30日強制檢測，即限期已過。任何人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月，而解除有關法例責任的定額罰款為10,000元，即作出票控。有關人士並可能會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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張竹君：Omicron好難斷晒傳播鏈

政府指尚有約60萬人未接種第三針疫苗，張竹君呼籲所有已經符合時間間距打針的市民應盡快打第三針。就確診數字稍為回升，她指單日確診數字上上落落，可以形容膠着狀態，據港大即時病毒繁殖率大概1，即是「唔上唔落，可能因為Omicron傳播性高，好難容易斷晒傳播鏈。但市民好多人打針、或多人染疫，故對衡咗少少，加上我哋有好多社交距離措施放寬，變咗會多咗傳播，但有大部份人可能暫時有免疫力，變咗可能對衡咗少少。」