南區、深水埗、觀塘多座大廈污水樣本呈陽性　政府派24萬份快測劑

政府今日（31日）表示，南區、深水埗區、觀塘區有部份地方污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故將派發24萬快速抗原測試包，供他們自行檢測，範圍包括香港仔田灣邨、石排灣邨、漁光邨、深水埗景怡峰，以及九龍灣麗晶花園。



政府表示，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、清潔工和物管員工，派發合共約24萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

地點包括：



南區 — 田灣邨、石排灣邨、鴻福苑、漁暉苑、漁光邨；興和街、嘉禾街及登豐街附近一帶住宅



深水埗區 — 石硤尾邨及大埔道70A-178號附近一帶住宅



觀塘區 — 麗晶花園



政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報）。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。