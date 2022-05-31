警務處擬29億建缸瓦甫警察設施　設模擬實境訓練維護國安

上水缸瓦甫將會興建警察訓練設施，據保安局提交立法會文件，缸瓦甫警察訓練設施設有槍械訓練設施、直升機坪、具有香港實境的特別行動訓練設施，以加強應對緊急和突發事件，及維護國家安全。當局估算工程費為29.8億元，目標在批出撥款及土地平整等工程後4年內竣工。



政府擬在上水缸瓦甫興建警察訓練設施，估算工程費為29億8,380萬元。（保安局文件）

整合北區多個警方設施 釋放三幅土地

保安局文件顯示，缸瓦甫警察訓練設施佔地約19公頃，工程項目拆卸及重置粉嶺芬園警察駕駛及交通訓練中心和槍械訓練設施，和古洞北新發展區範圍內的馬草壟練靶場、羅湖練靶場及直升機坪，並設置新的特別行動訓練設施，屆時將釋放三幅位於北區的警察訓練設施用地，以便作其他用途，當中粉嶺芬園土地已被改劃作房屋用途。

政府擬在上水缸瓦甫興建警察訓練設施，估算工程費為29億8,380萬元。（保安局文件）

目標是在4年內竣工

缸瓦甫警察訓練設施將設有警察駕駛及交通訓練中心，警察槍械訓練設施、25米練靶場、300米練靶場、直升機坪，以及特別行動訓練設施，當中設有將模擬香港的真實城市環境，加強警隊對各類型行動、重大事故、緊急或突發事件的準備和應變能力，維護國家安全。

保安局指出，計劃盡快把工務項目的撥款建議提交工務小組委員會審議，並向財委會申請撥款，擬議工程所需費用估計為29.838億元，當財委會批准撥款及相關土地平整及基礎建設工程完成後展開擬議建造工程，目標是在約4年內竣工。