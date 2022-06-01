警察招募｜6.19體驗日設體測及面試「試當真」　通過可隨時投考

香港警隊將於6月19日在警察學院舉辦招募體驗日，繼去年於現場設有體能初步遴選後，今次將新增小組面試「試當真」環節，入場人士如成功通過兩項測試，3個月內正式投考警隊可免卻相關考核。



警隊未來會安排5名「警募大使」加強海外及內地宣傳，有在內地出生、嫁來香港的家庭主婦「搖身一變」成為軍裝女警，希望以個人經歷支持同路人投考；亦有內地大學畢業的女警，鼓勵斯文女生加入，強調警隊工作多元化，必定有發揮所長位置。



左起：新界南總區衝鋒隊曉輝、秀茂坪分區軍裝巡邏小隊Sharon、警隊人事部招募組警司陳純青、秀茂坪分區軍裝巡邏小隊樂怡、鐵路應變部隊凱旋、水警北分區阿熙，鼓勵有志人士加入警隊。（盧翊銘攝）

擬聘1590人 體測及面試合格有效期長三個月

今次是警隊第四度舉辦招募體驗日，警隊人事部招募組警司陳純青指出，入場人士一如以往，可以「試當真」即場參加體能測試。今次會新增小組面試，如成功通過兩項測試，會有3個月有效期，他提醒考生在面試時要熟讀警例、時事及展示抱負。

現時警隊編制有約5,000個空缺，2021/22年度有約8,200人投考警隊，最終取錄170名見習督察及484名警員，20222/23年度目標招募240名見習督察及1,350名警員。自警隊4月取消「需在港居留滿七年」的條件後，已有15人合資格，投考警員、見習督察及輔警分別為6、4及5人。

陳純青指出，自2019年起投考人數有所下降，上年度取錄數字屬近年低水平，未來仍然存有不確定性，他指警隊福利已有所提升，亦設有不少文娛康樂屬會，警員可以申請宿舍，地理位置優越，「好多私人公司都未唔能夠提供到」。

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委5名「警募大使」 主婦變女警冀鼓勵女性加入

警隊今年5月從內部招募了5名警員擔任「警募大使」，未來會負責海外及內地宣傳，當中有3名大使與內地甚有淵源。現年29歲、駐守秀茂坪分區軍裝巡邏小隊的Sharon在內地出生，早年嫁來香港做家庭主婦，丈夫也是警員。她指雖經歷2019年社會事件，但丈夫沒有阻止她，當符合「居港滿七年」資格後便立即投考，希望能以個人經歷鼓勵其他具相同背景的女性加入警隊。

軍裝女警：斯文女生都有發揮

在內地暨南大學畢業的樂怡現年24歲，同屬秀茂坪分區軍裝巡邏小隊，她指警隊工作多元化，未必一定要衝鋒陷陣，斯文女性一樣可以有所發揮。而在內地出生的曉輝，就隸屬新界南總區衝鋒隊，曾經是龍舟港隊代表，從小就認為任警察是一份偉大工作。

其餘大使包括隸屬鐵路應變部隊的凱旋，他指2019年深受朋輩壓力，經常聽到「難聽」說話，會主動解說警隊初心，「我哋唔係想同市民對立」；前壁球港隊代表阿熙現駐守水警北分區，認為運動員具備體能優勢，十分適合擔任警務工作。