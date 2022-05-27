警隊學警轉用中式敬語　棄「Yes，Sir」改說「是，長官」

香港警隊今年7月1日起全面轉用中式步操，警隊近日釋出影片顯示，長官會以普通話高呼「口令」：「聽口令，齊走 ── 走」，警員在回應長官提問時所用敬語，不再是英語「Yes，Sir！」，而是以粵語回答：「是，長官！」



警隊facebook近日轉載警隊操練放軍隊列影片，警員在回應長官提問時，改以粵語回答：「是，長官」。（警隊fb影片截圖）

警隊Facebook近日轉載警隊操練放軍隊列影片，警隊操練及槍械訓練教官高帝權是去年2月，首批接受解放軍訓練中式步操人員之一，他現時以教官身份教導新入警校的學員，影片中，他在步操時會用普通話高呼「口令」：「聽口令，齊走 ── 走」，學員就依着口令步操。

早前有傳警隊將轉用中式敬禮，影片中高帝權在指導學員進行升旗禮時，他高叫：「有冇唔清楚A班？」學員即以粵語回應：「是，長官！」，與以往「Yes，Sir！」有別。

2021年7月1日，護旗方隊首次以解放軍隊列進場，舉行升旗禮。（警隊fb影片截圖）

高帝權表示，去年受訓時，體能消耗大，要有高度專注力，形容是一種「艱苦體驗」，「力水要做到爆炸力嘅話，其實咁細微動作，畀人觀感都係好精神，好有澎湃嘅力量。」

他又指，自去年10月起，新學警全面轉為學習解放軍隊列，他寄語新學員，「依家係時代嘅改變，呢段時間入嚟，你應該值得光榮。」他認為中式步操是十分「有意義嘅一步」，「時代嘅進步一路向前發展，而步操直到依家中式隊列，亦係一個好好轉變，要面向祖國，一路向前看，唔好成日再回顧返以前，背後嘅意義係我哋已經回歸祖國。」