九龍城重建｜市建局：商戶望返原址經營　重建期可安排繼續做生意

市建局宣布啟動重建九龍城「衙前圍道/賈炳達道」項目，預留逾150億元在未來10年推行計劃。市區重建局規劃及設計總監區俊豪今日（1日）表示，當局早前曾落區了解凍結人口調查工作和地區現貌，以了解居民願景。現時商戶主要有兩個意願，包括希望返回原址經營，並希望在重建期間能夠有過渡性安排，讓他們能繼續經營，收集有關數據後，將會與商戶進行面談。



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區俊豪出席港台《千禧年代》表示，重建計劃牽涉三個部分，現已分階段進行。目前最先進行的項目是新政府綜合大樓，有望在2023年落成。其他項目需待開展後的收購及遷址安排，希望重建後，社區有更多小街小舖、步行街、綠化走廊，最重要打造小街飲食文化區。

有關重建項目北面地盤內的賈炳達道公園部份土地，重置九龍城街市，或令街坊失去休憩設施。區俊豪指，公園的綠化空間僅在小區的北面，希望重建後能將綠化空間帶到南面，並將空間增加1.5倍。又希望將公園「一地多用」，增設緩跑徑、單車徑。選擇該公園重置九龍城街市，是希望九龍城街市與原址「唔好離太遠」。

市建局預留逾150億元重建九龍城衙前圍道一帶。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

至於重建後將有更多行人路，而車路將減少，會否造成交通擠塞？區俊豪表示，經過交通評估，此情況不會發生。以油麻地及旺角為例，兩地的車路雖多，但會出現兜圈搵位，並且違泊嚴重，因此希望將不需要的車路作為行人路，解決交通問題。

區俊豪表示，（林若勤攝/ 資料圖片）

問及市建局的財政負擔，區俊豪表示市建局將審慎理財，每年都會提交一及五年的發展計劃予財政司，財政司亦「睇過條數」，因此能承受財政負擔。

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