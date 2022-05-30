九龍城重建｜區議員指街坊失去老店及休憩用地　預視泊位勢必不足

市建局日前宣布啟動重建九龍城「衙前圍道/賈炳達道」項目，將預留逾150億元在未來10年推行計劃。九龍城區議員、立法會議員楊永杰認為，重建後九龍城街坊將失去一塊休憩用地，老店相繼搬離，亦勢必加劇區內泊位不足及交通擠塞問題，促請當局增設停車場應付居民所需。



▼5月27日 市建局公布啟動九龍城重建項目▼

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楊永杰今日（30日）在港台《千禧年代》表示，該項目「打劫」一塊休憩用地，即北面地盤內的賈炳達道公園部份土地，重置九龍城街市，令街坊失去晨運、跑步的地方。

他又指，九龍城老店林立，即使得到賠償希望重操故業，也難以在同區找尋合適地方重開，變相有機會打散該區泰國、潮州美食文化。市建局稱日後將強化小街飲食文化區的地區形象，他認為當老店已遷離，在其他地區已作投資，再叫他們重返九龍城也不現實。

建議增設智能停車場

他亦關注區內將面對泊位不足問題，解釋指目前居住唐樓的居民甚少開車，主要車流多來自區外，市建局預料重建後可提供約4,350伙住宅，倘其中一成住戶選擇自駕，預視未來區內停車位勢必不足，加劇道路擠塞問題，建議增設智能停車場，或在東面地盤的車站廣場「偷位」增設停車場。

市建局預留逾150億元重建九龍城衙前圍道一帶。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

測量師料項目所涉及單位 日後總售額將逾260億元

市建局預留逾150億元重建九龍城衙前圍道一帶，香港測量師學會產業測量組主席陳致馨在同一節目表示，估計收回舊樓的賠償金已涉及約100億元，但料日後出售新住宅項目超過260億元。

市建局早前亦指未來五年需應付6個項目的龐大收購開支，當中收購及補償支出料近300億元，相等於現時的現金儲備，形容完成收購後，難以維持足夠的現金儲備應付日常業務運作。陳致馨認為，九龍城街市最快2030年可搬離，騰空用地頗大，相信可率先推出讓發展商競投，有助增加現金流。