九龍城重建｜市建局去年率先放風　本研社指邊界外被落釘租户被趕

九龍城衙前圍道/ 賈炳達道即將重建，市區重建局今日（27日）公布消息並進行凍結人口登記。本土研究社稱市建局行政總監韋志成去年底已打「開口牌」，明言會重建九龍城區，讓發展商和財團能及早「落釘」，其研究亦發現今次重建邊界外的獅子石道已有不少舊樓被收購，相關地區的地價將受惠於今次重建而急升，質疑政府「放風」的舉動。



本研社又憂慮，市建局會在日後的九龍城區重建項目重施轉移地積比的手段，令該區密度急升，將會影響景觀、加劇熱島效應和交通壓力外，更會摧毀這個極具特色的「小泰國」。



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韋志成去年底在網誌稱，會正探討在九龍城舊區重新規劃，配合沙浦道重建項目，研究範圍從東面沙浦道一帶，涵蓋至西面聯合道的土地，面積約18公頃、涉及500多幢的樓宇和政府設施，當中超過一半的樓宇的樓齡超過50年。

本土研究社研究員蔡諾正表示，市建局「放風」的做法，有違以往在凍結人口登記時，才刊憲公布重建計劃的做法。其機構早前曾整理九龍城區舊樓收購資料，發現不少集中在獅子石道一帶，正好在今次重建計劃範圍外，質疑市建局早前「放風」後，讓發展商或商家「落釘」，雖然市建局最終無選擇將收購範圍擴至該處，但重建計劃卻讓獅子石道一帶的地價相應膨脹，難免會令人質疑市建局「放風」的舉動。

他又憂慮，市建局早已披露重建意向，會令重建範圍內的業主提早趕走租客，以取得更多賠償，小租户將無法取得任何賠償或安置「上樓」機會。

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憂規模大增交通壓力 連累新蒲崗

對於市建局今次參考「油旺研究」轉移地積比的方法，試驗有關手段，蔡諾正批評，社區密度暴增，將會產生熱島效應、影響九龍城區景觀，加上今次項目預料可供應的單位多達4,350伙，遠超觀塘凱滙，是罕有的大規模重建，將大大增加該區交通壓力，增加泊車位更可能會帶來反效果，甚至令鄰近的新蒲崗亦會遭殃。他憂慮今次只是市建局重建九龍城區的第二階段，未來會繼續重用此手段，在九龍城區加插大批摩天大廈，摧毀整個富有特色的舊社區。

他又指，對市建局擬保留「小泰國」、老店等的願景不敢樂觀，更舉例指灣仔喜帖街、觀塘裕民坊等重建項目「大家有眼睇」，該兩區舊有的社區文化、傳統文化已被抹煞。

他續指，翻新、重建街市等社區設施，原來是政府的責任，當局亦有意撥款進行有關改善工程，今次卻將項目交由市建局處理，認為政府應承擔重建社區設施的責任。