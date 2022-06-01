國藥第二代Omicron疫苗港開展試驗　專家冀冬季前可開始接種

港大將與國藥集團中國生物合作、就國藥研發針對Omicron變異病毒株新冠滅活疫苗在港展開臨床試驗，以研究疫苗作為加強劑在成年人身上的安全性及免疫反應。



港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（1日）在電台節目指，計劃已經展開，希望在7月底前招募1,800位健康的成年人參與，暫時有超過500人願意接受試驗，而其中100人更已接種疫苗。他表示，希望在8月尾完成所有疫苗的接種，如確定疫苗安全有效，將在11月前提交報告審批，並在冬季前讓市民可以接種第二代疫苗。



孔繁毅於港台節目《千禧年代》上表示，國藥研發的疫苗是應用去年年尾、在其中一名新冠病人身上分離出來的BA.1病毒株，以作為第二代疫苗的研發。他指計劃已經展開，暫時已有超過500人接受試驗，其中100人已接種疫苗；測試分為兩組，一組已打兩針或三針復必泰人士，另一組則是已打兩針或三針科興人士。

他表示，曾接種復必泰疫苗的人士再隨機分成三組，部份人會接種北京藥廠製造的第二代Omicron滅活疫苗，部份人將接種武漢藥廠製造的第二代Omicron滅活疫苗，而最後一組人士會接種國藥的原始病毒滅活疫苗作為比對。

孔繁毅表示，國藥研發的疫苗是應用去年年尾、在其中一名新冠病人身上分離出來的BA.1病毒株，以作為第二代疫苗的研發。( 資料圖片 )

整個計劃的受試者要打兩針，接種兩針的時間區間為28日。孔繁毅指，希望監察受試者在接種第二針的28日後，身體的中和抗體，以及針對Omicron病毒或亞變種病毒株，甚至是其他病毒抗體及IgG反應，並藉此分析疫苗的安全性、重症及死亡的保護力等。

他希望在8月尾完成所有疫苗接種，9月尾之前會有初步數據分析，如果證實疫苗安全，希望在11月前提交報告審批，並在冬季前讓市民可以接種第二代疫苗。他相信疫苗對防感染方面能發揮作用，同時相信疫苗對其他原始及變種病毒應該都有一定保護力。

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另外，孔繁毅指出，現時社會仍然有傳播連，但個案數目變化仍在預期之內，提醒市民要繼續遵守防疫措施。他又指，目前本港免疫屏障高，如果疫情走勢向下，並維持單日約200宗，可考慮放寬第三階段社交距離措施。

他又提醒當局要留意會否有全新的變種病毒輸入，並做好外防輸入措施。但當局現時仍可放寬抵港人士的隔離要求，包括容許以居家隔離取代在酒店檢疫，並要完成核酸檢測，及佩戴檢疫手環追蹤。

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