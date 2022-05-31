「很多孩子都走了」惹議 美國校園槍擊慘案給台灣疫情的反思
台灣藝人郭彥均日前在臉書（Facebook）曬出與醫護朋友的對話紀錄，內容感嘆疫情爆發之下「小孩越來越慘」、「看到這（麼）多孩子就這樣走」，意外燒出一場爭議。一時間湧入大量留言抨擊其「製造恐慌」，也有聲音認為台灣染疫兒童死亡數「不能算很多」。效應不斷擴大延燒，郭彥均刪文並道歉後，台行政院長蘇貞昌甚至在5月28日嚴詞回應「將對不實謠言究責查辦」。
此事件亦引起另一派輿情不滿，認為「很多孩子走了」本身確實是事實、不應該將孩童生命量化，從而紛紛發起聲援，還有台灣在野黨政治人物到刑事警察局「自首」。事實上，近來關於台灣疫情的討論，社會上確實感受到不小的壓力，除了官方動輒搬出「假訊息」和「認知作戰」的帽子之外，從Netflix嘲諷快檢測試盒（台稱「快篩」）不足，到超跑選手林義傑和藝人徐小可、郭彥均、高山峰等人批判或反省台灣防疫政策卻遭到「出征」，無不給人台灣「言論自由」和「批評政府」界線正在大幅內縮之感。（延伸閱讀：Netflix為「買不到快檢」meme道歉 台灣正走向「民主惡托邦」？）
然而，當抽離台灣政黨政治的對立紛擾之後，郭彥均事件產生的爭議，還可以進一步拔高到民主政治體制對於人民，尤其是兒童生命保障的省思。就這一點而言，此前發生在美國德州造成19名小學生喪命的槍擊案，便是值得作為參照的案例。
美國：無法管制槍枝氾濫的沉痾
槍枝暴力頻傳的美國社會，5月24日發生震撼人心的慘案。一名18歲的高中輟學槍手，帶着步槍進入一所上課中的小學掃射多間教室。面對這場美國10年來最嚴重的校園大規模槍擊案，德州州長在記者會上表示「他開槍屠殺，一切令人恐懼且難以理解」；拜登（Joe Biden）為這起槍擊案哀悼時也省思：「可愛、天真的二三四年級學生，我真的厭倦了這樣的事，我們必須採取行動。別告訴我說，我們無法對這樣的大屠殺做些什麼。」
在美國政治人物哀傷的背後，這場槍擊案其實帶來了兩個值得追問的問題。第一個，即警方接獲通報抵達現場之後，到實際展開行動之間，何以耗費超過一個小時的時間？這「致命的90分鐘」，有多少年輕美好的生命因為「人民保母」的種種延誤而消逝？德州當局事後雖承認了決策失誤，但家長要求追究責任之聲四起，「無論如何，必須有人出來為此負責。當有人做錯事，他們必須為此付出代價，依法追究責任，無論是誰負責，他們要如何努力改正？必須有人承擔責任，有人犯錯了。」
第二個，則是深入觸碰到長年糾纏美國社會的沉痾，也就是槍枝氾濫的結構性問題。在這場令人哀痛無比的校園槍擊案前十天，同樣也是18歲的槍手在紐約州一間超市槍殺了十名非裔人士。在此之前，南加州爾灣台灣長老教會發生的槍擊命案，也震驚了華人社會。
美國司法部不久前公布了一份驚人的報告，指從2000年來的20年間，美國槍枝製造商為商業市場生產超過1.39億把槍，光是在2020年，就生產了1,130萬把；而且同一期間另外進口了7,100萬把槍枝，僅出口了750萬把，突顯美國個人武器氾濫，導致槍枝暴力、謀殺和自殺事件激增。將眼光往前推回到2018年3月24日，當時美國爆發了越戰之後規模最大的示威遊行，全美數百萬人上街「為我們的生命遊行」，訴求嚴格管制槍枝、立法進行更細緻的管理等等。可是從司法部最新的報告來看，這兩年多以來的時間，槍枝問題非但未得到合理的管理和管制，情況反而不斷在惡化。
儘管德州校園槍擊案致使美國槍枝管制呼聲再起，但正反兩派的對立聲浪依舊不絕於耳。拜登矢言要克服槍枝遊說團體的壓力，設法收緊擁槍權；康涅狄格州參議員墨菲（Chris Murphy）回憶其選區2012年也曾發生小學槍擊事件，從而慷慨激昂地質疑他的議員同僚們：「為何花大力氣競選參議員，如果看見槍殺案增加、孩子倉皇逃命，但什麼都不做。」
相較於此，川普（Donald Trump）還是出席了美國步槍協會（NRA）年會，而特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）也表示支持人們有攜帶武器的權利。
在槍口下，美國「很多孩子都走了」，社會上對槍枝的看法兩極拉扯，但這不是政府治理力量可以推卸責任而不作為的理由。再加上警方在現場的延誤，一場又一場的槍擊案，將美麗的民主外衣之下，人民生命之於意識形態的位階順序揭露了出來。
台灣：對付假消息重於保障生命
回頭來看台灣疫情下所喪生的兒童們。指揮官陳時中曾經說過一句名言「要怪就怪病毒」，當然這是一場由自然界病毒所引發的災難，但政治上的失能與失職對人民生命造成的生命，恐怕很難將責任完全都推到病毒身上。畢竟在台灣宣佈「新台灣模式」走向共存之前，世界上已經有多少國家或地區為台灣示範了可資借鑑的經驗，沒有理由「抄作業」還抄得錯漏百出。
截至5月30日的統計，台灣已累積25例兒童重症，其中14人併發腦炎；染疫死亡的10個兒童中，高達5例有腦炎。與鄰近的日本和韓國相比，台灣兒童染疫死亡率確實是偏高的，因此可以看到台灣家長為此高度擔憂，這幾天奔波南北只為讓家裏小朋友接種疫苗。而藝人郭彥均在臉書上的感嘆，也是說出了許多家長的心聲。
當台灣染疫兒童併發腦炎致死案例增加時，陳時中5月24日曾坦言這個問題一開始雖有注意到，「但沒想到Case這麼多」。不過，問題如同醫師蘇一峰所言，早在4月份就曾援引香港研究提醒，這波Omicron導致更多幼童住院，重症關鍵最常見的是熱痙攣，發生率為 11.6%，令他不禁嘆息「早說真的有用嗎？」
除此之外，台灣這波疫情第一個染疫重症離世的兩歲男童，其父親5月30日出面痛訴，當時兒子出現高燒、抽搐等狀況，卻在各單位電話打不通、互踢皮球之下，「等待81分鐘才等到車」，錯失黃金救治時間。這名父親一番沉痛表白之後，台灣網路風向竟又演變為政治鬥爭，指責新北市長侯友宜應負起全責。
但真正關鍵的問題卻被政治口水掩蓋了下去。該名兩歲男童的悲劇發生在4月14日，如果政府足夠重視和警惕，並且引以為鑑，他身上的高燒、抽搐等徵狀，完全可以作為案例宣導，提醒台灣所有家長，對自家小孩不幸染疫之後的病況格外留意，便很有可能減少一個又一個家庭充滿自責和撕心裂肺的傷痛。
平心而論，民進黨政府宣揚所謂「新台灣模式」的主要方向係「重症清零、輕症控管」，並不是「生命清零」，那麼其準備和應對的心力，應該是要放在避免「很多孩子都走了」。可是於今看在眾人眼裏的，卻是官方把治理的精神和力量，重點放在了對付「假消息」、「不實謠言」和「認知作戰」上面。況且這些被官方和側翼視為罪惡淵藪的消息，其實更多是對政府政策的批評和不滿，體現了人民在病毒與政治雙重制約之下，對於生命脆弱的不安、無力與無奈。
從美國校園槍擊案到台灣染疫兒童病逝，「很多孩子都走了」，儘管在現象上屬於不同的事件，但追根究柢到其本質卻是一致的。悲劇可以預防和阻止，這並非能或不能的問題，在根本上是為與不為的問題。保障人民的生命和尊嚴，應是真正的「普世價值」。