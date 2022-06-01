小一派位｜家長不滿結果到校叩門　獲直資小學取錄仍叩門求機會

小一統一派位今日（1日）放榜，家長將於今明兩天陸續收到短訊或郵遞結果，今年雖有78%學童獲派首三志願，整體滿意率為88.8%，但仍有家長不滿意派位結果，今早到各間心儀學校叩門。有子女已獲派直資小學的家長，因喜歡一間資助小學的校風，故特意跨區到該校叩門；亦有家長兩手準備，因子女派位未如理想，早已花一個月時間，精心準備其個人資料供叩門面試之用，冀給予下一代更好的學習環境。



小一統一派位今日（1日）放榜，油蔴地天主教小學早上9時開放申請叩門，有數名家長8時許已手持子女的個人資料在門外等候。（何瑞芬攝）

《香港01》今早到油蔴地天主教小學視察，學校早上9時開放申請叩門，有數名家長8時許已手持子女的個人資料，在門外等候，冀可率先報名。

家長許先生︰希望多一個機會

家長許先生表示，兒子並無參加統一派位「大抽獎」，而是已獲一間直資小學取錄，惟仍想試一試誇區叩門。他稱，由於對油蔴地天主教小學興趣大，故今早特地到校報名，為兒子爭一個機會，並指兒子雖然並非該區學生，但由於在九龍居住，故即使跨區車程亦不遠。他認為該小學校風良好，並指校風對子女成長及個人發展有大影響，指「除咗家長，老師同學校陪伴都係好重要一環，到時睇結果，希望多一個機會」。

許先生稱其兒子雖獲直資小學錄取，但仍然叩門尋求。（何瑞芬攝）

有家長稱已準備好女兒資料作叩門之用 至少試四間小學

另一家長俞太則表示，女兒獲派較後的志願，但本身亦已做好兩手準備，預早花了一個月時間，精心準備女兒個人資料、獎項等等，形容今早獲悉結果時「好緊張、個心唔定，要校長寫推薦信叩門。」

她表示，因蔴地天主教小學是天主教學校，感覺較好，故先來該校拍門，早前有為女兒報讀面試班，亦有參加芭蕾舞、鋼琴、英文及畫畫等興趣班，希望盡力為女兒提供多些選擇。她稱已準備好四份資料，預計至少會叩四間小學門。

俞太稱準備了一個月女兒資料，希望多一個機會。（何瑞芬攝）

女兒獲派第八志願 故特意跨區叩門

跨區家長張太則表示，女兒獲派第八志願，坦言結果不是太理想，故今早到幾間中學叩門，又指雖然是跨區，但由於在九龍居住，車程約半小時左右，故毋須搬屋。她表示，叩門學校校風佳、學習氣氛好，中學派位亦不錯，指「主要係朋輩影響大，其實間間學校都係咁教，但校風好、家長注重子女學習，學生質素就會好」。

張太指移民潮下，叩門機會相對大些。（何瑞芬攝）

張太又預料受移民潮影響，相信學位會較寬裕，成功機會相對大些。她又指視乎女兒能否應付及辛不辛苦，會多叩幾間準備。

往年收200-300申請 校長料移民潮下今年或不及以往踴躍

油蔴地天主教小學校長余佩琴表示，預留15個學額供叩門，而學校每年平均收到200至300份申請，但料由於移民潮及適齡小一人數下降，申請情況或不及以往踴躍。她表示，所有已報名的學生均會有面試機會，會挑選首輪面試表現好及頭三志願選該校的學生進行第二輪面試，涉80人左右，從中挑選與校方辦學理念相同的學生。

余又說，區內學校、教育局等亦有討論及協商是否要減收叩門位，但因流動性大，不時有學生退學，會視乎情況應對。她又指，若出現較多人移民退學，會在叩門學生中挑選適當人選填補，又稱其他班級亦有不少人退學，但暫未影響班級結構。