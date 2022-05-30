疫苗通行證第三階段5.31實施　小學叩門家長宜小心了解入校細節

「疫苗通行證」第三階段在5月31日實施，適用於一系列其他處所，包括學校、大學、政府及公營機構辦公室、康樂及文化事務署管理的室內場所等。小一派位結果在6月1至2日公布，有小學日前公布小一候補生申請安排（叩門），表明陪同面試的家長亦需符入「疫苗通行證」安排，否則不能進入學校，亦不會另有面試安排。



小一派位結果在6月1至2日公布，如結果未如理想，家長們都準備把握最後的叩門機會，讓子女入讀心儀的學校。惟剛好「疫苗通行證」第三階段在5月31日（周二）實施，學校訪客進入校園範圍亦需要注射三劑新冠疫苗，其中屬中西區小學校網的聖公會聖彼得小學日前公布的小一候補申請須知之中的「防疫規限」，列明陪同面試的家長需符合「疫苗通行證」規定，即接種三劑疫苗或出示有關醫生證明，考生亦要進行快速測試呈陰性，到校時再遞交健康申請表，否則不能進入學校，亦不獲另作面試安排。第三階段的「疫苗通行證」實施，家長宜小心進入校園的細節，否則或會打亂部分家長的計劃。

聖公會聖彼得小學補充，該校面試不需面見家長，家長可以授權一位可信任且符合「疫苗通行證」要求的成人帶同考生叩門，只要考生完成檢疫要求，就不會錯失叩門機會。

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政府公布的「疫苗通行證」最新安排：

12歲或以上未曾受感染

．若接種第二劑疫苗滿6個月，須打第三針；

．若接種第二劑疫苗未夠6個月，可使用接種紀錄二維碼作疫苗通行證，沒有額外要求；

．若即將滿12歲，由12歲生日起計的3個月寬限期內，可豁免疫苗通行證要求；

．若受感染但沒有呈報，只能視作未感染，不可以按康復者打針要求。

（FB「添馬台」圖片）

康復者

．康復後6個月內，即使未打過針，也暫時毋須接種疫苗，可用康復碼作疫苗通行證；

．康復後滿6個月18歲以上市民：

1. 若接種第一針未夠6個月，可以用第一針以及康復碼作疫苗通行證；

2. 若感染前已接種第一針，必須接種第二針；

3. 若6個月前打第一針，要接種第二針才符合要求。

．康復後滿6個月12至17歲市民，若已接種一針復必泰，毋須接種第二針也可以用作疫苗通行證。

（FB「添馬台」圖片）

12歲以下兒童可豁免

以下人士可獲「疫苗通行證」豁免：

．12歲以下兒童，若有成年人陪同可直接進入處所，但自行進入則要填寫指定表格；

．獲醫生簽發「新冠疫苗豁免醫學證明書」的人；

．非在港接種疫苗的人，可按認可名單向政府自願申報，成功申報可作「疫苗通行證」相關要求之用；

．作為過渡措施，在香港以外地區感染並康復的人，於6月30日前可出示相關地區衞生當局發出的感染或康復紀錄，作本地「疫苗通行證」之用。