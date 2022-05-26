小一派位｜78%獲派首三志願　滿意率88.8%　最快6.1獲郵遞結果

教育局今日（26日）宣布，今年小一統一派位結果將於下周三至周四（6月1日至2日）以郵遞方式通知家長。

今年共有22,898名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共17,843人（佔約78%），整體滿意率為88.8%，較去年稍稍微升。



▼2020年小一派位情況▼



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教育局表示，在統一派位獲派甲部學額（即不受學校網限制，家長可選擇不超過三所在任何學校網的學校）佔2,511人；而獲派乙部學額（即須選擇申請兒童所屬學校網／選校名單內的學校）佔21,568人。

曾於今年1月22日或23日為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於6月1日至2日收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如派遞時無人收件，或有關大廈過去14天內曾有確診個案，香港郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定的郵政局領取上述郵件。

6月1日家長會收派位結果短訊

倘若家長在6月3日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月4日至5日到指定的領取中心取回《小一註冊證》。如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於6月1日透過電話短訊得知統一派位結果。

以往家長在統一派位中心內領取「小一註冊證」情況。（資料圖片 / 林若勤攝）

6月7日或8日學校辦註冊手續

為減少家長聚集，教育局會按申請兒童小一入學申請編號的最後一個數字編配學生家長在6月7日或8日的不同時段，到獲派學校辦理註冊手續。家長須依照《小一註冊證》夾附的《辦理註冊手續安排》，在指定日期及時間前往獲派的學校辦理入學註冊手續。如家長未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於6月9日上午9時至中午12時，或下午2時至4時到學校辦理相關手續。

發言人提醒，除獲豁免人士外，所有教職員、在校園內提供服務人士及訪客等，均須出示疫苗接種紀錄以作「疫苗通行證」之用，並必須使用「安心出行」掃描場所二維碼，才獲准進入學校；又提醒家長若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。