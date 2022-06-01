首宗業主濫收劏房租戶水費個案定罪　判罰款$5000

一名業主向其劏房租戶濫收水費，違反《水務設施規例》第47條，今日（1日）在九龍城裁判法院承認控罪，被判罰款5,000元，成為《規例》自去年五月修訂以來，首宗因違反規例而被定罪的個案。



一名業主向其劏房租戶濫收水費，違反《水務設施規例》第47條，今日（1日）在九龍城裁判法院承認控罪，被判罰款5,000元。（資料圖片）

去年12月底，水務署接獲投訴，指有人在九龍長沙灣福華街某單位向劏房租戶濫收水費。該署隨後到場調查及搜集證據後，向涉嫌違反相關規例的人士提出起訴。

《2021年水務設施（水務設施規例）（修訂）條例》已於去年5月14日生效。經修訂後的《水務設施規例》第47條規定，水務署的註冊用戶（通常為業主）只可向其處所的佔用人（通常為租戶）收回繳交給該署的水費。若註冊用戶向佔用人收取的費用超過此金額，即屬違法，最高可處罰款10,000元。

水務署發言人強調，違反上述規例是刑事罪行，希望此案例能向劏房業主發出強烈信息，須遵守有關法例，亦同時提醒被濫收水費人士行使法律權益，呼籲他們挺身舉報。