五年接56宗劏房濫收水費投訴　僅一宗檢控　94%個案被指證據不足

本港劏房問題嚴重，不少租戶會被業主濫收水費。發展局回覆立法會特別財委會的書面提問時透露，在過去5年，水務署共收到56宗劏房懷疑濫收水費的舉報，但只得1宗被檢控，約94%因無足夠證據，故未能提出檢控。



不少劏房戶被濫收水電費，在過去5年，水務署共收到56宗懷疑涉及劏房濫收水費的舉報。（資料圖片）

發展局表示，在2017年至2021年，水務署共收到56宗懷疑涉及劏房濫收水費的舉報，並就每一宗個案作出跟進和調查。至今只得1宗已作出檢控，而2宗個案仍在調查中。其餘個案則由於沒有足夠證據，故未能提出檢控。

水務署收1500個查詢

水務署表示，一向十分關注是否有濫收水費的情況，除了對舉報或投訴的個案作出跟進外，亦會主動對劏房進行突擊巡查，以增加濫收水費的阻嚇力。署方由2021年3月起，於 24小時客戶服務熱線加入快捷鍵，以便利有關劏房濫收水費的查詢。截至今年2月，共收到約1,500個相關查詢。

另外，為便利劏房戶安裝獨立水錶，水務署在去年6月推出先導計劃，以簡化程序和要求，為每個已有獨立供水系統的劏房安裝水務署的水錶。自先導計劃推出至今年2月底，署方接獲14個為劏房戶安裝獨立水錶的申請。

水務署表示，由2021年6月至今年2月底，接獲14個為劏房戶安裝獨立水錶的申請。（資料圖片）

政府食水管滲漏率佔總食水用量15%

發展局亦透露，在2021年，政府食水管的滲漏個案數目達6,153宗，按年增加0.6%。本署並沒有相關私人水管滲漏宗數的統計數字。而政府及私人食水管的滲漏率，佔總食水用量分別約為15%及9%。

至於水務署在水管改善工程的開支，2021／22年度達11.5億元，較2020／21年度的8.6億元多2.9億元，而水管維修工程每年開支則約為1億元，而推行「智管網」至今的開支約為 3.2億元。

早前政府建議為防疫抗疫基金增加120億元的承擔額，但未有列出各個項目的開支。（資料圖片/李澤彤攝）

未提供方艙醫院開支總額

此外，被問及北部都會區進行的工務工程開支，發展局稱現時仍有不少部分在初步規劃，尚未進入立項階段，故未能提供相關工程開支。

而早前政府注資防疫抗疫基金120億元，用於興建防疫抗疫設施，被問及相關社區隔離及治療設施或臨時醫院的預算開支，發展局稱由於情況緊急，此120億元屬初步估算，有關項目的具體分項數字和資料有待確立整合。