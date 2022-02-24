預算案｜首設租金扣稅　陳茂波指租約須打釐印　不可父母租給子女

【財政預算案2022】政府提出設立住宅租金開支扣稅，以減輕「無殼族」租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元，預計在今年第二季將有關草案提交立法會審議。財政司司長陳茂波今日（24日）出席電台節目形容，新措施算是政府「一點心意」，強調租約要「打釐印」才有效，故不容許「父母租給子女、子女租給父母」情況出現。



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陳茂波表示，引入租金扣稅的免稅額為上限10萬元，有意長期推行，並非一次性的紓緩措施，並指過去兩年租金市場回落，近期較平穩，今次扣稅額平均每月8000多元，雖未必覆蓋全數租金，但算是政府「一點心意」，相信對租務市場影響輕微。

被問及為何不直接推出租金津貼，陳解釋指，已輪候公屋超過三年的基層市民已獲現金津貼，成功「上車」人士可享有上限10萬元的自住居所供樓利息扣稅，今次主要惠及「無樓、要租樓」人士，相信現時措施已較整全。

至於如何防止市民「鑽空子」找親友租樓，避免措施被濫用，陳茂波表示住宅租約要「打釐印」才有效，避免不合規情況。他又指，不容許「父母租給子女、子女租給父母」，必須由納稅人簽租約，所以如果租約以父母名義簽署，但租金由同住子女繳交，子女仍然無法享有相關扣稅。

有聽眾問及買樓花後，因未收樓而仍需繼續租樓，可否惠及租金扣稅，陳指會要求稅務局檢視，認為有關情況值得考慮。

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