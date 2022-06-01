大埔比華利山別墅、屯門荃灣等共14處污水陽性　政府籲19萬人快測

新冠疫情今日（6月1日）反彈至新增505宗確診，創個多月來新高，政府今日表示，大埔比華利山別墅、倚龍山莊，以及碧堤半島、麗都花園等14處的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區民政事務處將會陸續向有關地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供自行檢測。



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為應對疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本作新冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

政府今指，因應以下地方污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：

屯門區 — 湖景邨、蝴蝶邨、豫豐花園、綠怡居、美樂花園、啟豐園及兆山苑

大埔區 — 倚龍山莊及比華利山別墅（湖景道、萊茵道、翠樺道、銀池道、溫莎道、愛琴道）

荃灣區 — 碧堤半島、麗都花園、海韻花園、縉皇居及海韻臺

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政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確接受測試和讀取結果，並應在讀取結果後立即拍照以作紀錄。如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html。

至於以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統網上平台申報，若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。