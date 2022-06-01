中大研究：高危群組第三針選打復必泰 抵抗Omicron效果更顯著
撰文：梁思行
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中大醫學院今（1日）發表研究報告，指出長者及低免疫力人士第三針打mRNA疫苗(本港現時提供的mRNA疫苗為復必泰)，可顯著降低感染新冠病毒的風險。團隊比較全球7種疫苗及24個組合功效，結果顯示接種第三劑新冠疫苗對預防感染新型冠狀病毒變異株Omicron尤其重要，無論首兩劑的疫苗類型，第三針選擇mRNA疫苗的功效，與三針都接種mRNA疫苗為一樣。研究結果已於《英國醫學期刊》發表。
中大醫學院篩選平台上38個文獻庫共53項研究，涵蓋15 個國家逾一億名新冠疫苗接種者的數據進行分析。團隊研究了全球7種新冠疫苗，包括復必泰（BioNTech）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）、克爾來福（CoronaVac）、諾瓦瓦克斯 （Novavax）、巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech） 及強生疫苗（Janssen）。
中大團隊綜合「同類型疫苗/同源」及「不同類型疫苗/混合」組合的功效，發現第三劑選擇mRNA疫苗的成效最佳，不論首兩劑的疫苗類型，第三針選擇mRNA疫苗（即本港現時提供的復必泰疫苗）的功效與三針都接種mRNA疫苗為一樣。
長者接種三劑疫苗後，不論全部同類型或混合疫苗組合，其免疫水平比接種兩劑同款疫苗者顯著提高，情況與其他年齡組別一致。另外，團隊又發現第三劑疫苗須為mRNA疫苗才可有效預防Omicron感染。
中大醫學院化學病理學系助理教授張栢恒指，研究針對24個不同新冠疫苗方案的成效作出評估，將有助於制定公共衞生政策、為患者提供臨床建議及推進新冠疫苗接種的研究。
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