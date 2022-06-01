中大研究：高危群組第三針選打復必泰　抵抗Omicron效果更顯著

撰文：梁思行
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中大醫學院今（1日）發表研究報告，指出長者及低免疫力人士第三針打mRNA疫苗(本港現時提供的mRNA疫苗為復必泰)，可顯著降低感染新冠病毒的風險。團隊比較全球7種疫苗及24個組合功效，結果顯示接種第三劑新冠疫苗對預防感染新型冠狀病毒變異株Omicron尤其重要，無論首兩劑的疫苗類型，第三針選擇mRNA疫苗的功效，與三針都接種mRNA疫苗為一樣。研究結果已於《英國醫學期刊》發表。

中大醫學院發表研究報告，發現長者及低免疫力的人士接種三劑mRNA疫苗，即本港現時提供的復必泰疫苗，可顯著降低感染新冠病毒的風險。（資料圖片）

中大醫學院篩選平台上38個文獻庫共53項研究，涵蓋15 個國家逾一億名新冠疫苗接種者的數據進行分析。團隊研究了全球7種新冠疫苗，包括復必泰（BioNTech）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）、克爾來福（CoronaVac）、諾瓦瓦克斯 （Novavax）、巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech） 及強生疫苗（Janssen）。

中大發現，接種復必泰作第三劑加強抵抗Omicron效果顯著，尤其對於長者等高危人士。（資料圖片＼梁鵬威攝）

中大團隊綜合「同類型疫苗/同源」及「不同類型疫苗/混合」組合的功效，發現第三劑選擇mRNA疫苗的成效最佳，不論首兩劑的疫苗類型，第三針選擇mRNA疫苗（即本港現時提供的復必泰疫苗）的功效與三針都接種mRNA疫苗為一樣。

中大醫學院比較全球7種新冠疫苗、24個疫苗組合，發現第三劑選擇mRNA疫苗的成效最佳。（資料圖片）

長者接種三劑疫苗後，不論全部同類型或混合疫苗組合，其免疫水平比接種兩劑同款疫苗者顯著提高，情況與其他年齡組別一致。另外，團隊又發現第三劑疫苗須為mRNA疫苗才可有效預防Omicron感染。

中大醫學院化學病理學系助理教授張栢恒指，研究針對24個不同新冠疫苗方案的成效作出評估，將有助於制定公共衞生政策、為患者提供臨床建議及推進新冠疫苗接種的研究。

研究作者中大醫學院化學病理學系助理教授張栢恒及碩士研究生歐詠盈。（中大提供）
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