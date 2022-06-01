食環署因應酒吧群組舉行會議　未交代DJ駐場是否屬現場表演

因應近日與酒吧有關的群組感染個案，食物及衞生局的餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組，周一(30日)舉行網上會議，工作小組主席、各專家成員及列席的政府部門代表，在會上聽取部門視察有關處所的報告，以及討論最新疫情發展，就抗疫策略提供意見。在會上，工作小組確認上次會議的強化抗疫的各個方向，但就未有交代有關DJ駐場，是否屬於現場表演的問題。



據悉，工作小組檢視與酒吧有關的兩個在5月21日晚上至22日凌晨出現的感染個案群組，包括截至5月30日的累計確診個案數目，以及已知的換氣量及空氣淨化設備情況。委員獲悉，其通風系統有不足之處。

食環署︰個別活動是否屬於現場表演會視乎相關事實和個別情況而定

食環署指，根據第599F章的指示，餐飲處所（包括酒吧／酒館）不得進行現場表演或跳舞。個別活動是否屬於現場表演，會視乎相關事實和個別情況而定，但食環署未有交代，DJ駐場是否屬於現場表演。

食環署又指，餐飲業務負責人違反第599F章的指示，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

在會上，工作小組確認上次會議同意的強化抗疫的各個方向，包括重申要求餐飲業界經營者，認真檢視其通風系統有效運作，以達致處所獲供應的室外空氣最少為每人每小時17立方米，並盡量平均覆蓋座位間各個位置；擬備通風系統及空氣淨化設備恆常行動清單，以供餐飲業界經營者及通風系統工程承建商參考並跟進；擬備通風系統及空氣淨化設備恆常行動清單的教學投影片，以供餐飲業界經營者及其衞生經理及衞生督導員參考並跟進；及鼓勵通風系統工程承建商，藉售後服務向餐飲業界經營者及其衞生經理及衞生督導員，講解其通風系統及空氣淨化設備的應用操作等事宜及須注意事項。

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