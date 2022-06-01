增505宗確診創逾月新高　快測假陽性達38%　衞生署疑有人作假

衞生署今日（1日）公布新增505宗新冠病毒確診個案，較昨日數字大幅反彈五成，為4月23日以來的單日新高。



衞生防護中心表示，最近在快測覆核的陰性比例大增至15%至38%，當局推斷5月31日第三階段疫苗通行證實施，而已打兩針的市民在2月和3月染疫未呈報，故希望以此取得康復紀錄。當局強調，滿足疫苗通行證最容易的方法就是打針，並再次呼籲市民不要意圖使用假資料，否則需負法律責任。



本港新增505宗個案，當中151宗為核酸檢測陽性個案，354宗為快測陽性個案。其中41宗快測個案於家居檢疫找到，22個案為主動檢測個案，如Zentral和Iron Faries酒吧群組，但所佔比例不多。現時確診個案分布在每一區，不排除疫情有上升趨勢，當局仍要再觀察多幾日。

今日新增個案中，有34宗為輸入個案。其中11宗在機場臨時樣本收集中心採樣發現；18宗在檢疫酒店發現，五宗個案在七日後發現，其餘個案均在第三至七日發現。其中一宗個案的同住家人在酒店確診，之後被送往檢疫中心，並無社區活動。

另有四宗個案分別在第10至12日找到。第10日個案為一名在5月21日在巴布亞新機內亞抵港人士，離境時快測陽性，相信是復陽個案；第11日個案為一名 46歲從南韓抵港的男子，他在5月31日不舒服，快測呈陽性，曾在社區活動，疑似在本地染疫。

第12日個案為一名印尼抵港人士，無病徵，曾有社區活動，快測陽性個案，疑似為本地染疫。另有一宗第12日個案為一名在5月16日從澳洲抵港的34歲男子，4月22日前已經有確診記錄，故亦相信是復陽個案。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，今日有505宗確診，354宗為快測確診，佔總確診數的70%，證明快測人數較以往多。近日抽樣調查個案的陰性比例達到15%至38%，較2個月前的假陽性比例的7%大增。

徐指出或有市民因實施疫苗通行證第三階段，而已打兩針的市民在2月和3月染疫未呈報，以希望取得康復紀錄。他呼籲市民不要特別糾纏取回2至3月的康復紀錄，強調已打兩針的市民即使曾被感染，仍能安全打第三針。他重申滿足疫苗通行證最容易的方法就是打針，並再次呼籲市民不要意圖使用假資料，否則需負法律責任。

徐樂堅表示，今日個案較之前多，但除了要看個案數目外，亦要看醫院的指標，如重症、死亡人數、深切治療部及隔離病房使用量等，暫時各項壓力指標較平穩，當局會繼續密切留意。他強調，盡管個案上升，但最重要的是醫院指標沒有大影響。他希望市民注意個人衛生，戴好口罩，並打齊針。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君補充，若任何人士向政府提供虛假或誤導資料，可被定罪。最高達到三級罰款，並監禁6個月。

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼

