City Super女兼職未打針失工作 求覆核疫苗通行證政策被拒
撰文：朱棨新
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在City Super當長期兼職的女售貨員，因未有接種疫苗，被指未符合「疫苗通行證」規定而未能再受聘。她認為政府的規定侵犯她工作等權利提出司法覆核，高等法院法官今（1日）頒判辭，指「疫苗通行證」有提供豁免，市民亦其他途經取得相類服務，認為規定不會導致個人承受不可接受的嚴苛負擔，拒批司法覆核許可。
申請人為覃錫鴻，答辯人為特首林鄭月娥和食物及衞生局局長陳肇始。
不可入商場覺基本權利被剝奪
法官在判辭指，覃聲稱因未有接種疫苗，遭City Super拒絕以「長期兼職」條款聘用，亦未能符合香港旅遊業議會電子手環，及防疫包派送員的受聘資格。她認為此舉是侵犯她的工作權利。她亦指「疫苗通行證」的規定，侵犯了她使用法院服務的權利。她因未有接種疫苗，亦不可進入商場，覺其基本權利被剝奪。
未能到特定處所未有侵害其權利
法官認為覃稱規定侵犯她的工作和使用法院服務的權利，實屬誤解，「疫苗通行證」本身，並沒有規定未有接種疫苗人士不得受僱，她的投訴極其量是她因未有接種疫苗，而未能於特定處所工作，並沒有侵害她在《基本法》所享有的保障和基本權利。此外，法庭並非該規定涵蓋的處，參與法庭、審裁處等法律程序的人士，亦獲豁免。
極其量只是對生活構成不便
法官又指，未能進入商場，極其量僅為生活構成不便，並未有侵害基本權利，而「疫苗通行證」是依法規定，旨在保障公共衞生，涵蓋的處所提供的服務，
並非絕對必要，市民可透過其他途徑獲得相同或類似的服務。規定亦提供一系列豁免，以滿足市民的基本需求。
法官認為申請人未有合理可爭辯的理據，因此拒批司法覆核許可。
案件編號：HCAL 170/2022
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