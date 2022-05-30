第三針疫苗通行證懶人包｜雖然新冠疫情第 5 波已將近過去，但香港政府仍然十分重視「疫苗屏障」的效用，故繼續在香港推行下一階段的疫苗通行證措施 － 由 5 月 31 日，如要進入餐廳堂食、入戲院觀影等，絕大部份人都需要已經接種三劑疫苗，只有數類人士可獲豁免或推遲。



由即日起，新冠康復紀錄亦可以加入安心出行、當成疫苗通行證的一部份成用（資料圖片）

第三針新冠疫苗通行證懶人包 7 大 Q&A

【1】出入哪些場所需要出示有效疫苗通行證？ －戲院、酒吧、夜總會、健身中心、美容院、浴室、卡拉OK等娛樂場所； －體育館、圖書館、博物館等政府場地 －食肆堂食 【2】疫苗通行證需要接種疫苗劑數為多少？ 根據香港政府最新規定，由 5 月 31 日起，疫苗通行證有效定義為： －18 歲或以上人士：接種三劑疫苗／第二劑疫苗未滿 6 個月 －12～17 歲人士：接種三劑疫苗／第二劑疫苗未滿 6 個月 【3】最新疫苗通行證政策下，哪類人士可以豁免打三針？ －12 歲或以上、感染新冠後康復後未滿 6 個月之康復者 －12 歲或以上、感染新冠後康復前已接種第二疫苗康復者 －12 歲或以上、感染新冠前未接種疫苗、已康復滿 6 個月者，需已接種兩劑疫苗、或接種第一劑疫苗未滿6個月 －12 歲或以上、感染新冠前已接種一劑疫苗、已康復滿 6 個月者，需打第二劑疫苗 －因健康原因而不適合接種者、持有醫生簽發的「豁免證明書」 【4】香港目前有哪一種疫苗可供接種？ 目前在香港共有 BioNTech「復必泰」以及科興「克爾來福」兩種疫苗可以選擇。 【5】在哪裡可以接種疫苗？ 香港市民目前可以在以下地點接種新冠疫苗： －全港十間社區疫苗接種中心， －公立醫院內的接種站 －流動接種站 －提供科興疫苗的私家診所 －醫院管理局提供科興疫苗的兩間普通科門診診所 －參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構 【6】如何預約接種疫苗？ 如需要在社區疫苗接種中心接種，可以登入政府之「疫苗接種計劃」官網（https://www.covidvaccine.gov.hk/）按「預約接種」，再輸入身份證等個人資料後選擇方便自己的接種中心、日期與及接種時間。 【6】可以接種多少劑疫苗？ 目前政府容許市民最多接種四劑疫苗。 【7】如何出示疫苗通行證？ 接種疫苗後，市民可以獲得一張紙本接種證明、即俗稱「針卡」，同時紀錄會上載到已經登記的醫健通 eHealth 系統，可以登入系統內查詢。 除了醫健通之外，市民亦可以利用安心出行預先掃描針卡上的 QR 碼，相關紀錄亦會保存於手機之中（留意過程並沒有連網，故在刪除安心出行／清除資料之後，有關紀錄需要重新掃描）。

新版本《安心出行》3 大功能

獲得新版本的針卡／康復者二維碼之後，記緊要將《安心出行》內的紀錄更新，不然就會出現「紅框藍碼」，即不符合最新疫苗通行證之要求

疫苗通行證主要的出示方法，仍然是靠政府推出的《安心出行》，而最新版本的《安心出行》亦有加入新功能，以解決離開商場內餐廳時會連商場都一同離開的「場中場」操作問題👇👇👇

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6 步加入康復者二維碼至安心出行

上文提到，如果是新冠肺炎的康復者，是可以暫時獲得豁免第三針的權利的，而如果是康復者的話，除了加入打針紀錄，更需要將康復者二維碼加入到《安心出行》App 中當成疫苗通行證使用，過程與加入針卡基本相同👇👇👇

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取得康復者二維碼 2 大方法

由 4 月 20 日起，政府已正式推出「康復者二維碼」系統，供早前曾經核酸檢測確診、或是經快速測試確診並有上報的市民下載，而此二維碼可以暫時當成一劑疫苗，以延遲施打第三針的時間以及在此其間當成疫苗通行證使用。而此康復者二維碼，取得的途徑主要有二👇👇👇

1. 政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統

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政府電子疫苗接種及檢測紀錄系統算是最少手續的康復者二維碼取得途徑，然而由昨日系統開放至今，有不少早前申報確診的人士查詢紀錄時卻獲得「沒有康復紀錄」的訊息，估計政府方面的網上紀錄或有紕漏之處。

2. e-health 醫健通

但在等待系統修復之前，其實還有另一個方法可以嘗試，就是透過 《e-health 醫健通》 App 查詢。在疫苗注射前，當局大多有建議市民註冊醫健通系統，該系統內已儲存了個人的疫苗紀錄，如曾經上報確診，康復紀錄亦會在系統中更新。