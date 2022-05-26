【疫苗/第四針/安心出行】即日（5月26日）開始，市民可以到網上預約打第四針，雖然近日就著第四針的討論仍未有定案，疫苗通行證也未有對第四針的最新安排，不過政府已更新第四針指引，有3類人原來不用打！



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政府日前宣布，未曾染疫的18至59歲人士，如有較高暴露風險或個人需要，可接種第四劑新冠疫苗。惟疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，並非所有人士都有接種第四針的必要。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君則表示，由於部份人須到海外升學，或要符合海外旅遊的規定，又或屬高風險人士，例如醫護人員等，打第四針會是比較保險的選擇。

政府在官方Facebook專頁中公布，即日起可以到www.covidvaccine.gov.hk約接種第4劑新冠疫苗。可以考慮接種第四針的人士為：

1.有較高暴露風險人士：醫療機構、安老或殘疾人士院舍員工，或工作環境有較高暴露/傳播風險的員工（如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作）



2.有個人需要，如海外升學或為符合到海外旅遊規定



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帖文亦同時提醒，有3類人目前並不需要打第四針。

1.18歲以下人士

2.接種第三針後不足6個月

3.已康復人士



政府在公告中指出，除了26間社區疫苗接種中心和13間公立醫院新冠疫苗接種站外，市民也可選擇到醫院管理局43間指定普通科門診診所、逾千提供科興疫苗接種服務的私家醫生和診所，以及75間提供復必泰疫苗的私營醫護機構服務地點等，免費接種疫苗。

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社交距離限制放寬，當中包括食肆堂食延長至午夜12時，酒吧可以重開並營業至凌晨2時等。同時，5月31日就是打第三針的最後期限，政府亦更新了打針時間表，包括一般市民及康復者的接種要求。👉即睇你會唔會冇飯食👈