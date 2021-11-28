沙頭角荔枝窩農地復耕　城市人遠離繁囂入村開荒︰人生有好多選擇

三百多年前，由曾、黃兩姓客家人於沙頭角北部的建立了荔枝窩、梅子林和蛤塘三條傳統風水村落。上世紀五、六十年代，大批新界客家人離鄉別井移居英國，荔枝窩村開始沒落，村落漸人丁稀少。

自2013年起，政府設立鄉交保育辦公室，保育鄉郊文化。一批有心人回到荔枝窩村復耕，既有移居海外的原居民返回村内，亦有被荔枝窩獨特風貌吸引的城市人走入鄉村居住。

香港大學與滙豐在荔枝窩推展「永續鄉郊活化」項目，以藝術、傳統客家手藝及農地復耕重新復興村内生活。近日這個項目榮獲「聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」授予「可持續發展特別貢獻獎」殊榮。



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「我以前都係城市人，做左廿幾年Insurance（保險），放假飲吓咖啡，做吓假日農夫，覺得耕田嗰兩日個能量好好，可以將個Proportion（生活比例）轉移。」現時68歲的Keith，村內人人叫他做「表哥」，是村內少數非原居民。8年前受聘參加活化荔枝窩計劃做「開荒牛」，此後便愛上荔枝窩的恬靜安謐鄉村生活，決定與女朋友長居於此地。

「初頭呢度冇咩Project，樹林好高周圍都係，呢度荒廢咗好耐。一開始好艱苦，又要行山入，又要搞禁區紙。」受聘了一年多左右，Keith感自己需要有更多空間發揮去管理農田，就參加另一計畫以義務性質耕種。「計劃向原居民租咗塊田俾符合條件嘅人，即係我哋一齊去fulfill（履行）一啲保育要求，維護呢度個環境。感覺呢度參與嘅人都係同自己目標相似。」

「保險佬」受村莊生活吸引 與女友入村做復村開荒牛

Keith與女朋友曾在馬屎埔體驗農夫生活，認為感覺不錯，便想改變以往繁忙工作節奏，尋找合適地方過耕種生活。經介紹下，二人接觸到荔枝窩項目，到埗後深深被清幽舒適的村莊生活吸引，「呢度環境真係吸引，真係好靚，空氣新鮮個人好舒服，我地兩個條件都OK，就想租地方長住。」

Keith與女朋友開始實踐村内生活，在Facebook建立專頁叫「自然空間在荔枝窩」，不時更新在荔枝窩的時令耕種成果及自家製作的產品，用自己耕種的食用花製作外形別緻的「花花雪條 」，Keith說「冇諗過花花雪條吸引到啲人嚟打卡... 其實人同自然都係一個組合，呢度係一個空間比人同大自然相處。」

Keith與女朋友開始實踐村内生活，在Facebook建立專頁名為「自然空間在荔枝窩」。（網上截圖）

村莊生活好豐盛好忙

Keith感嘆，村莊生活令他感覺人生有好多選擇，做每一件事都可以很專注，「平時朝早六點起身去廣場做運動，之後整吓嘢食，就落田做嘢，差唔多到十一點幾就食晏，瞓個覺再落田做嘢，傍晚就做家務，唱吓歌煮飯。」他笑說，「咁已經好豐盛好忙，好少睇電視。𠵱家一、兩個禮拜就會去出面補吓貨，拎啲農作物出去俾人。」

他笑言，現時每次出去城市，反而感覺不慣，四周的步伐很快，外界很多事物會令人分心，「我唔覺得呢度同外界斷絕咗，朋友都成日嚟，我只係將個重心放慢落嚟，擺喺呢度。」

位於沙頭角的荔枝窩村原為客家村落。（梁思行攝）

原居民回流新界鄉村 身在海外常惦記荔枝窩

60多歲的客家原居民黃群英，人人稱她群英姐。她表示，五、六十年代荔枝窩村仍然很荒蕪，「呢度連個燈都冇。」15歲才第一次離開村莊，跟隨父親「出城」辦理證件準備到英國，「第一次出城，好開心，我先知香港原來係咁㗎。」15歲離鄉別井跟隨父親到英國，自己打工養自己，在餐館打工，「初初好慘㗎，十幾歲過到去可以做到啲咩？又唔識講英文。」她續說，在英國常常發夢回到荔枝窩村，但走到家門口便夢醒，總感覺「我入唔到門口，返唔到去。」

2014年初，因要回港照顧年逾九旬的父親，便從英國回港。起初她打算暫居於沙頭角，後來知道政府有項目保育鄉村文化，荔枝窩祖屋反正一直留在原地，又見農地開始復耕，便回到荔枝窩，為自己夢中常記掛的地方努力。

三代人的隔閡

群英姐說，即使移居英國五十多年，但從未忘記客家話。她跟父親之間平常用客家話對談，移居英國後結婚生子，與子女對話常中、英夾雜，群英姐說「好無奈，我都想佢哋講多啲中文，但係佢哋喺嗰度大，習慣咗。我啲仔女同我啲孫，就直情全英文講嘢。」

移民後，群英姐有時會一家人返港，回到荔枝窩。她指，返回家中感覺很舒服，但她的子女和孫兒，則無法有同樣感受，「真係好upset（傷心），有時我喺廚房聽佢哋喺廳，用英文傾偈，佢哋講得好快我完全聽唔明。跟住我問佢哋可唔可以講啲中文俾我都參與吓。」女兒跟她說，他們正在談他們才懂的話題，「佢哋西方人性格，管唔到㗎喇，佢哋同自己啲子女相處方式，都唔同我同我啊爸咁。」

她續說，幾年前在英國退休後，便索性返回荔枝窩長住，透過復耕計劃大家開始組織，用不同方式復興村莊生活。她與其他三名村民合作種植咖啡豆，在村內生活充實，感覺每天都很多「細藝」做。

荔枝窩獲「可持續發展特別貢獻獎」殊榮

香港大學與滙豐在荔枝窩推展「永續鄉郊活化」項目，以藝術、傳統客家手藝及農地復耕重新復興村内生活。近日這個項目榮獲「聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎」授予的「可持續發展特別貢獻獎」殊榮。