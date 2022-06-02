無綫前職員涉連登帖文著毀設施　官稱煽動破壞非開玩笑　裁3罪成

無綫電視前技術員涉於2019年在連登討論區發布3個帖文，包括提及向港鐵閉路電視鏡頭噴漆、趁無線台慶直播時「火攻發射站」等，被控3項煽惑他人刑事毀壞罪。雖然被告辯稱涉案帳戶曾與數名追星朋友共用，但裁判官今日（2日）分析指，雙方應志同道合，互相聯絡及討論，但被告卻稱沒有對方的聯絡方法、不知對方的職業等，說法不合理，認為被告是發帖人，而帖文內容煽惑他人進行破壞，並非開玩笑，終裁定他罪成。案件押後至6月16日判刑，以便索取被告的背景報告。



煽惑他人毀港鐵美心及發射站等

被告張健華（26歲）被控於2019年8月9日至11月19日，非法煽惑他人毀壞港鐵閉路電視、美心麵包店、商店、業務，及無綫電視的發射站。

被告張健華被裁定3項煽惑他人破壞的罪名成立。(資料圖片)

審訊時指招證口供有警員編造

雖然被告在警誡下承認，涉案帳號屬於他，帖文亦由他發出，但他在審訊時指招認供詞為警員編造。裁判官認為，被告就特別事項的供詞不可信，稱若被告原本要求修改口供內容，又見警員添加不正確內容，卻又簽署確認，可見警員必說了一些話說服被告簽署，但被告卻稱忘記之後警員說了甚麼，認為被告的說法矛盾，決定採納招認口供。

與追星朋友共用帳戶口卻不知對方資料

裁判官亦分析，被告在錄影會面聲稱，2015年因追星認識了數名朋友，一同参與了10多次追星活動，並與他們共用涉案帳戶，但卻不知該些朋友的聯絡方法、稱呼、職業等個人資料，說法並不合理，認為既然雙方志同道合，必會互相聯絡及討論。

對於被告辯稱曾叫連登管理員刪帖文，但對方卻未有刪除的說法，裁判官同認為非事實，他認為被告是發帖人，帖文內容煽惑他人對港鐵、美心及無綫電視進行破壞，並非只是開玩笑，裁定他所有控罪罪成。

案件編號：KTCC1334/2021