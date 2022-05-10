3男涉TG宣揚刺警等　被控串謀煽惑傷人　控方稱或更多人被捕

3名男子涉嫌在通訊軟件Telegram設群組宣揚仇恨言論，包括用利器刺死警察及防疫人員等，又研究購買電槍及弩等武器，被控串謀煽惑傷人罪，案件今(10日)在東區法院提堂，眾被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至7月5日再提訊，以讓警方作進一步調查，且不排除會有更多人被捕，期間3名被告還柙懲教署看管。



3名被告：陳思諾（35歲、倉務員）、17歲姓李無業男子，及黃澦羅（36歲、電腦技術員）。3人同被控一項串謀煽惑他人有意圖傷人罪，指他們於2022年4月8日至5月7日，在香港意圖使他人受嚴重傷害，而與他人串謀非法煽惑Telegram的使用者，非法及惡意傷害他人。

控方稱警方需時檢驗各被告的電話及電腦，且在搜查過程中拾獲武器及懷疑毒品等，要交政府化驗所化驗，且案件或涉及其他人士，需時作進一步調查，不排除更多人被捕。3名被告均有申請保釋，但全遭拒絕。

案件編號：ESCC 631/2022